Предсказано падение цен на технику в России

Благодаря укреплению рубля цены на технику в России могут снизиться на 20-30%, сообщает «Прайм» со ссылкой на сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского.

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По его словам, в отдельных сегментах рынка уже фиксируется снижение цен по сравнению с началом марта. По мере стабилизации рубля бизнес скорректирует цены с учетом актуального курса российской валюты.

Переславский считает, что снижение цен также касается и продуктов питания, но в большей степени благодаря деятельности антимонопольных органов.

Как сообщил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, рубль укрепляется из-за дополнительной экспортной выручки, однако уже через несколько месяцев подобная ситуация может привести к товарному коллапсу в стране.