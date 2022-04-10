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1 час назад

Предсказано падение цен на технику в России

Елена Прошина

Благодаря укреплению рубля цены на технику в России могут снизиться на 20-30%, сообщает «Прайм» со ссылкой на сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского.

Предсказано падение цен на технику в России
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в отдельных сегментах рынка уже фиксируется снижение цен по сравнению с началом марта. По мере стабилизации рубля бизнес скорректирует цены с учетом актуального курса российской валюты.

Переславский считает, что снижение цен также касается и продуктов питания, но в большей степени благодаря деятельности антимонопольных органов.

Как сообщил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, рубль укрепляется из-за дополнительной экспортной выручки, однако уже через несколько месяцев подобная ситуация может привести к товарному коллапсу в стране.

При этом инфляция, о которой предупреждали в американской администрации, действительно усилилась и достигла только по официальным показателям Центробанка 16,7%. Как заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский, на отдельные категории товаров инфляция достигает 40%.

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