Минтруд упростит получение детских выплат

Как пояснили в ведомстве, в частности, при расчете нуждаемости предлагается не учитывать прошлые трудовые доходы родителя, если он потерял работу после 1 марта. Но при этом человек должен зарегистрироваться в центре занятости населения. Доход не будет учитываться при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого, второго ребенка и на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Аналогичные нормы предлагается предусмотреть и для назначения выплат беременным женщинам.

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Как подчеркнул глава минтруда Антон Котяков, такой подход позволит оперативно реагировать на изменение доходов семьи. "При применении такого правила выплата будет назначаться на шесть месяцев. По истечении этого периода гражданин сможет обратиться за пособием вновь. Такой подход будет действовать до конца нынешнего года", - уточнил министр.

Сегодня при назначении мер господдержки применяется комплексная оценка нуждаемости. Но с 1 апреля в совокупном доходе семьи уже не учитываются авто- или мототранспортные средства, а также жилье, которые находятся в розыске или под арестом. Также не берутся в расчет жилье, транспорт и имущество, приобретенное за счет средств целевых субсидий. Из суммарного дохода семьи исключены целевые средства на развитие собственного дела, средства маткапитала, налоговые вычеты и целевые средства, полученные в рамках государственной поддержки для приобретения имущества. Но доходы членов семьи пока учитываются. А если доходов нет, это надо обосновать.