«Яндекс.Такси» и «Яндекс Доставка» вместе с партнерами-таксопарками в регионах России повысят цены на услуги такси. Решение одобряют таксисты и отраслевые эксперты. NEWS.ru разбирался, насколько подорожают в среднем поездки.

Инициатива обусловлена необходимостью улучшить экономику поездок и частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей и их содержание, заявили в «Яндекс Go». Вместе с тем агрегатор намерен оставаться сервисом, который доступен максимально большой аудитории.

Таксопарки ранее указывали на рост платежей по лизингу, дефицит и сильное удорожание машин и запчастей, повышение цен на ОСАГО и падение спроса на услуги такси. Кроме того, у таксистов снизились заработки в связи с падением спроса. В «Яндексе» заверили, что рост тарифов не будет резким. В каждом регионе, вероятно, их увеличение будет происходить по-разному. Корректировки затронут все тарифы с учетом локальной специфики каждого конкретного города.

Согласно данным приложения «Яндекс Go», параметры действующего тарифа «Круглосуточно» в классе машин «Эконом» для Санкт-Петербурга следующие: минимальная стоимость — 89 руб., платное ожидание — не более 7 руб./мин., далее по городу — не более 7 руб./км, не более 8 руб./мин. Схожие показатели установлены для Москвы — 139 руб., не более 9 руб./мин., далее по городу — 10 руб./км, не более 10 руб./мин.