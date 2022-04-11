Россиянам рассказали о компенсации за врачебную ошибку

Пациентам, получившим неправильное лечение, полагается возмещение причиненного вреда и компенсация морального вреда. Об этом заявила агентству «Прайм» юрист BGP Litigation Екатерина Третьякова.
По словам эксперта, компенсировать моральный вред менее проблематично. Это обусловлено тем, что для его компенсации достаточно и косвенной связи между ошибкой врача и страданиями пациента или его близких родственников. Суды чаще удовлетворяют данные иски.
Возмещение ущерба – задача более сложная, поскольку требуется установить наличие прямой связи между ошибкой врача и причиненным вредом, подчеркнула Третьякова.
Осенью прошлого года Мещанский районный суд Москвы приговорил врача-анестезиолога Льва Хитрина из клиники «Сфера» к шести годам колонии. Как отмечалось, в 2018 году в ходе проведения ринопластики пациентке медучреждения Каролине Саргисян были нанесены увечья. Также к реальному сроку приговорили медсестру клиники Ларису Савельеву.