Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
1 час назад

Эксперт: некоторая сантехника в России может подорожать на четверть

РИА Недвижимостьиещё 4

Керамическая плитка и сантехника в ближайшие три месяца могут подорожать на 25-30% из-за нарушения поставок сырья и ожидаемого сокращения производства продукции, рассказал РИА Недвижимость генеральный директор компании Cersanit в России Юрий Ковтун.

Россиян предупредили о подорожании сантехники
Фото: ТАССТАСС

По его словам, сейчас есть сложности с поставками ряда материалов, необходимых для изготовления керамики и сантехники. Это качественный каолин (белая глина), пятностойкая глазурь и светложгущаяся глина, которые поставлялись из европейских стран. В результате российским производителям придется закупать товары в Азии, что будет намного дороже. Например, привезти каолин из Китая получится в десять раз дороже.

Ковтун прогнозирует, что подорожание стоимости закупок и проблемы с поставками сырья приведут к тому, что производители будут вынуждены сократить объем производства в среднем на 30%. Прежде всего, это коснется дорогостоящей керамической плитки и премиальной сантехники, в том числе дизайнерских моделей. Это связано с тем, что для их производства используется качественное сырье.

"Помимо сокращения объемов производства, вырастут и цены на выпускаемую продукцию. По итогам первого квартала керамическая плитка и санфаянс уже подорожали на 35-40% по отношению к среднегодовым показателям 2021 года. В ближайшие три месяца цены могут вырасти еще на 25-30%", - предупредил Ковтун.

Личный счет,Юрий Ковтун,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители