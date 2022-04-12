Россиян предупредили о подорожании сантехники

Керамическая плитка и сантехника в ближайшие три месяца могут подорожать на 25-30% из-за нарушения поставок сырья и ожидаемого сокращения производства продукции, рассказал РИА Недвижимость генеральный директор компании Cersanit в России Юрий Ковтун.

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По его словам, сейчас есть сложности с поставками ряда материалов, необходимых для изготовления керамики и сантехники. Это качественный каолин (белая глина), пятностойкая глазурь и светложгущаяся глина, которые поставлялись из европейских стран. В результате российским производителям придется закупать товары в Азии, что будет намного дороже. Например, привезти каолин из Китая получится в десять раз дороже.

Ковтун прогнозирует, что подорожание стоимости закупок и проблемы с поставками сырья приведут к тому, что производители будут вынуждены сократить объем производства в среднем на 30%. Прежде всего, это коснется дорогостоящей керамической плитки и премиальной сантехники, в том числе дизайнерских моделей. Это связано с тем, что для их производства используется качественное сырье.