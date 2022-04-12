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2 часа назад

В России нашли способ борьбы с необоснованным завышением цен

Lenta.ruиещё 10

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник нашел способ борьбы с необоснованным завышением цен торговыми сетями, предложив ввести государственное регулирование наценок на розничные товары. Копия обращения на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.

В России нашли способ борьбы с необоснованным завышением цен
Фото: ТАССТАСС

В своем обращении политик отметил, что ему поступает много обращений о фактах необоснованного роста розничных цен на различные группы товаров. По его словам, повышение стоимости заметен в сегменте бытовой техники, электроники и отдельных наименований продовольственных товаров.

Как рассказал Крупник, для ряда товаров рост цен обоснован, однако не для товаров российского производства, которые не связаны с импортным сектором или валютными колебаниями.

Как считают собеседники издания, в таком случае скачок цен можно объяснить лишь «недобросовестными действиями» части бизнеса и сетевых магазинов в России.

Ранее сообщалось, что существенно изменившаяся за последние полтора месяца экономическая ситуация в России заставила магазины изменить политику выставления ценников. Теперь многие из них завлекают покупателей заведомо заниженной ценой и только потом сообщают настоящую стоимость.

Личный счет,Павел Крупник,Денис Мантуров,
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