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2 часа назад

В России нашли способ вернуть Apple Pay для карт «Мир»

Секрет Фирмыиещё 1

Российские пользователи нашли способ обойти ограничения Apple и вернуть оплату через Apple Pay. Её можно подключить через режим пропажи iPhone. После этого на смартфоне восстанавливаются карты, подключённые ранее. Способ работает только с картами системы «Мир». Apple прекратила их поддержку с 24 марта. До этого компания запретила платежи российскими картами Visa и Mastercard.

Чтобы вернуть Apple Pay, необходимо авторизоваться на сервисе «Локатор» под данными учётной записи Apple ID. Там необходимо выбрать свой iPhone и включить «Режим пропажи». Смартфон заблокируется на 5-10 секунд, после чего его нужно разблокировать и ввести пароль от Apple ID. После этого смартфон вернётся в нормальный режим работы, и карты снова будут доступны для использования в Apple Pay. Однако способ работает только для карт платёжной системы «Мир», уже добавленных в систему.

Эксперты объяснили проблемы с доступом к pay-сервисам на устройствах Apple

С 24 марта в Apple Pay больше нельзя добавить новые карты российской платёжной системы «Мир». Ранее Apple разрешила оплачивать с помощью «Мира» подписки в учётной записи Apple ID. Тогда пользователи сообщали, что привязать карту не получается.

В начале марта Центробанк России сообщал, что сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay станут недоступны для карт Visa и Mastercard, выпущенных отечественными банками. При этом самими картами всё ещё можно расплатиться на территории России.

Из-за санкций российские магазины начали переходить на оплату по QR-коду. Интерес российских магазинов к оплате через Систему быстрых платежей (СБП) вырос на фоне ухода из России платёжных систем Visa и Mastercard и невозможности расплачиваться через сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. В марте количество платежей через СБП увеличилось в полтора раза по сравнению с февралём.

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