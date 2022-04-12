В ПФР назвали условие для досрочного выхода на пенсию

При наличии определенного стажа россияне могут выйти на пенсию досрочно. Так, мужчины получают такую возможность при стаже в 42 года, женщины - после 37 лет, напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Ивановской области.
При этом важно помнить, что обязательным условием досрочного выхода на пенсию является возраст человека. Мужчины могут воспользоваться этим правом при достижении 60 лет, женщины - 55 лет.
"Для определения права на досрочную пенсию по этому основанию в расчет принимаются только периоды работы и больничные. При этом не учитываются служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, период получения пособия по безработице, уход за престарелыми или инвалидами", - отметили в ПФР, подчеркнув, что такой порядок расчета стажа касается только досрочной пенсии - при назначении выплат на общих основаниях эти периоды входят в стаж.
Проверить свой стаж и количество пенсионных коэффициентов можно в личном кабинете на сайте ПФР. Для входа в кабинет необходимо использовать логин и пароль портала госуслуг.