В ПФР назвали условие для досрочного выхода на пенсию

"Для определения права на досрочную пенсию по этому основанию в расчет принимаются только периоды работы и больничные. При этом не учитываются служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, период получения пособия по безработице, уход за престарелыми или инвалидами", - отметили в ПФР, подчеркнув, что такой порядок расчета стажа касается только досрочной пенсии - при назначении выплат на общих основаниях эти периоды входят в стаж.