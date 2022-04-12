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1 час назад

В ПФР рассказали, какой стаж дает право на досрочную пенсию

Российская Газета

При наличии определенного стажа россияне могут выйти на пенсию досрочно. Так, мужчины получают такую возможность при стаже в 42 года, женщины - после 37 лет, напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Ивановской области.

В ПФР назвали условие для досрочного выхода на пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом важно помнить, что обязательным условием досрочного выхода на пенсию является возраст человека. Мужчины могут воспользоваться этим правом при достижении 60 лет, женщины - 55 лет.

"Для определения права на досрочную пенсию по этому основанию в расчет принимаются только периоды работы и больничные. При этом не учитываются служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, период получения пособия по безработице, уход за престарелыми или инвалидами", - отметили в ПФР, подчеркнув, что такой порядок расчета стажа касается только досрочной пенсии - при назначении выплат на общих основаниях эти периоды входят в стаж.

Проверить свой стаж и количество пенсионных коэффициентов можно в личном кабинете на сайте ПФР. Для входа в кабинет необходимо использовать логин и пароль портала госуслуг.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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