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1 час назад

В России подорожают книги, газеты и журналы

Елена Прошина

В России прогнозируется рост цен на журналы, книги и газеты из-за санкций Европейского союза. Типографии столкнулись с дефицитом бумаги и нехваткой полиграфических красок, которые в основном импортировались из-за рубежа. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В России подорожают книги, газеты и журналы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказали опрошенные полиграфисты и издатели, запасов материалов хватит на пару месяцев. Они надеются, что им удастся вовремя наладить поставки из других стран или реанимировать отечественное производство. Однако даже в случае успеха себестоимость журналов, книг и газет существенно возрастет, говорится в материале.

Отмечается, что новый пакет санкций предполагает запрет для импорта в Россию немелованной и мелованной бумаги, красок для печати, картона, оборудования для производства целлюлозы и отделки бумаги или картона и многое другое. Как пишет «Коммерсантъ», производители из Европы уже останавливают поставки в РФ, многие сделали это по собственной инициативе еще до введения санкций. При этом аналоги из Китая дороже на 80-100%.

Генеральный директор «Парето-Принт» Павел Арсеньев рассказал, что типографии не могут покупать краски напрямую у производителя, так как у них сравнительно небольшой объем потребления. Они зависят от дилеров, у которых пока нет решения для этой ситуации.

Директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов спрогнозировал, что за год рост цен на книги, газеты и журналы может составить 25-30%.

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