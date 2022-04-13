В России подорожают книги, газеты и журналы

В России прогнозируется рост цен на журналы, книги и газеты из-за санкций Европейского союза. Типографии столкнулись с дефицитом бумаги и нехваткой полиграфических красок, которые в основном импортировались из-за рубежа. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как рассказали опрошенные полиграфисты и издатели, запасов материалов хватит на пару месяцев. Они надеются, что им удастся вовремя наладить поставки из других стран или реанимировать отечественное производство. Однако даже в случае успеха себестоимость журналов, книг и газет существенно возрастет, говорится в материале.

Отмечается, что новый пакет санкций предполагает запрет для импорта в Россию немелованной и мелованной бумаги, красок для печати, картона, оборудования для производства целлюлозы и отделки бумаги или картона и многое другое. Как пишет «Коммерсантъ», производители из Европы уже останавливают поставки в РФ, многие сделали это по собственной инициативе еще до введения санкций. При этом аналоги из Китая дороже на 80-100%.

Генеральный директор «Парето-Принт» Павел Арсеньев рассказал, что типографии не могут покупать краски напрямую у производителя, так как у них сравнительно небольшой объем потребления. Они зависят от дилеров, у которых пока нет решения для этой ситуации.