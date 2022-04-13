Россиянам блокируют платежи по картам UnionPay

Иностранные магазины и их банки-эквайеры отсекают любые платежи с карт, выпущенных в РФ, в том числе и UnionPay, сообщает газета "Коммерсантъ". Повлиять на эту ситуацию могла бы сама система, потребовав от эквайеров на местах исполнять свои обязательства, однако в UnionPay не вмешиваются в происходящее.

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Протестировать UnionPay за рубежом физически удается единицам. Также часто не удается оплатить покупки в интернете картой UnionPay. Банки не афишируют наличие проблемы, но в кол-центрах, которые обзвонил "Коммерсантъ", заявили, что невозможность оплаты - распространенное явление.

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На запросы газеты в банки, выпускающие карты UnionPay в РФ, не ответили. При этом отмечается, что спрос на карты остается ажиотажным, а стоимость выпуска и обслуживания карт UnionPay составляет от нескольких тысяч до более 10 тыс. руб. в год. По экспертным оценкам, которые приводит газета, число эмитированных карт системы в РФ на сегодняшний день около полумиллиона, это в десять раз больше, чем на начало марта.

Как пишет "Коммерсантъ", иностранные онлайн-магазины могли принять решение перестать обслуживать россиян на фоне конфликта РФ с Украиной, дав распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по выпущенным в РФ картам вне зависимости от платежной системы (ПС).

Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова пояснила газете, что торговая точка не имеет доступа к таблице БИНов платежной системы, он есть только у банков - участников ПС. БИН - первые шесть цифр номера карты, содержащие информацию в том числе о стране выпуска. Таким образом, выбирать, чьи карты принимать, а чьи не принимать, можно только на уровне эквайера, уточнила Михайлова.

По правилам ПС, банки-эквайеры не имеют права дискриминировать карту по стране выпуска. UnionPay не ответила на запрос "Коммерсанта".

О картах UnionPay