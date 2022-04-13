В России готовят новые выплаты для пенсионеров и семей с детьми

Кабмин прорабатывает меры денежной компенсации для пенсионеров, малообеспеченных граждан и семей с детьми для максимального снижения последствий скачка инфляции, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации.

"Один из главных на сегодня рисков - просадка экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности, с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка уже началась, хотя она пока практически не затронула рынок труда", - добавил Белоусов.

Ситуация в торговле в России сегодня устойчива и полностью контролируется, отметил он.

"Сегодня ситуация в торговле устойчива и находится под полным контролем. К сожалению, ажиотажный спрос одновременно с сокращением импортных поставок вызвали волну повышения цен. Правительство сделало все возможное для того, чтобы эта волна была как можно слабее и короче", - сказал Белоусов.

Он добавил, что в течение первых трех недель после ввода санкций цены на потребительские товары росли в среднем на 2% в неделю. Однако после этого рост стал замедляться, составив на последней отчетной неделе 0,66%, подчеркнул Белоусов.

Годовая инфляция в России в марте ускорилась до 16,69% против 9,15% в феврале. В месячном выражении потребительские цены выросли на 7,61% . Об этом в пятницу сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Показатель месячной инфляции в марте в 7,61% оказался самым высоким с начала 1999 года, когда значение находилось на отметке 8,38%. В марте по сравнению с февралем текущего года индекс потребительских цен составил 107,61%, по сравнению с декабрем прошлого года — 109,95%.

Продовольственные товары в марте подорожали на 6,73% по сравнению с предыдущим месяцем и на 17,99% в годовом выражении; стоимость непродовольственных товаров выросла на 11,25% и на 20,34% соответственно.

Услуги в марте возросли в цене на 3,99% в месячном выражении и на 9,94% в годовом.

Рост потребительских цен на 8% и более зафиксирован в 32 регионах, больше всего — в Ингушетии (на 10,8%), Архангельской области (10,3%) и Хакасии (10%). В российской столице цены за месяц выросли на 7,2%, в Петербурге — на 7,7%.

Ранее в пятницу Федеральная служба государственной статистики сообщила, что впервые с сентября 2021 года в России подешевел бензин. Так, средняя розничная цена топлива в марте снизилась на 0,15% относительно февраля, однако с начала года стоимость бензина выросла на 0,88%.

В России необходимо повысить доступность социальной поддержки для семей, доход которых упал с 1 марта. Такое поручение дал глава государства Владимир Путин правительству страны.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих установление до 31 декабря особого порядка оценки нуждаемости семей, в состав которых входят граждане, потерявшие работу после 1 марта и признанные в установленном порядке безработными, в целях предоставления таким семьям мер социальной поддержки», — говорится в списке поручений на сайте Кремля.

Подготовить изменения необходимо к 30 апреля.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля представить предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных выплат, зарплат бюджетников, МРОТ и прожиточного минимума. Ответственным за подготовку мер поддержки назначен премьер Михаил Мишустин. Также глава государства поручил поддержать строительную отрасль и нарастить закупки отечественных товаров.

По итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов Путин утвердил перечень поручений для кабмина.

Он поручил до 31 декабря установить новый порядок оценки нуждаемости семей россиян, потерявших работу после 1 марта, и предложить для них меры соцподдержки. Также необходимо оценить эффективность мер поддержки безработных и расширить практику соцконтрактов с такими гражданами.

До 20 апреля Путин распорядился дополнительно проиндексировать пенсии военных, социальные выплаты, зарплаты работников государственных и муниципальных учреждений, повысить МРОТ и прожиточный минимум.

Ещё одно распоряжение — ускорить процесс госзакупок, выделить регионам дополнительные средства на строительство объектов инфраструктуры, увеличить закупки товаров российского производства (в том числе пассажирского транспорта) и поддержать отрасли экономики, ориентированные на экспорт.

Минтруд России ранее сообщил, что с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 8,6%. Это решение коснётся 4 млн россиян, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии.

Благодаря действиям правительства, Минпромторга, Министерства сельского хозяйства и Федеральной антимонопольной службы в магазинах удалось остановить панику, однако рост цен на продукты всё ещё наблюдается, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего выступления в Госдуме. По его словам, в связи с ростом цен на продукты питания по поручению президента РФ Владимира Путина будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе семьям с детьми, а также пенсии.

Рост цен сохраняется. И здесь важно — поддержать людей. По поручению президента будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе и семьям с детьми, а также пенсии. Увеличим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, — сказал он.

Мишустин назвал жуликами продавцов, пытавшихся создать дефицит товаров в начале марта. По его словам, в прошлом месяце некоторые ретейлеры придерживали продукцию на складе и вбрасывали её в продажу уже совсем по другой цене и по другим каналам. Из-за этого, указал Мишустин, образовался искусственный дефицит.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ экономист Алексей Зубец заявил, что через два-три месяца на российском потребительском рынке снизятся цены. По его мнению, этому будет способствовать укрепление рубля к доллару и евро.

Эксперт пояснил, что рост цен в магазинах произошёл из-за ажиотажа самих покупателей, а не из-за колебаний курса валют. По словам специалиста, когда за товаром стоит очередь, «любой нормальный продавец» поднимает цены.

Правительство утвердило дополнительные меры по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума профильной комиссии кабмина 12 апреля. Видеозапись выступления приводится в Telegram-канале Правительства.

Утвержденные кабмином меры направлены на поддержку разных сфер экономики. Так, в сфере строительства на 1 января 2023 года будут перенесены сроки перехода на применение так называемого ресурсно-индексного метода определения цен при выполнении госконтрактов, то есть исходя из текущей стоимости товаров на рынках. «В условиях разорванности многих цепочек это делать проблематично. Дадим бизнесу время, чтобы найти новых «смежников» и выстроить процессы заново», — сказал Мишустин.

Также планируется снизить налоговую нагрузку на компании, которые выполняли перекладку инженерных коммуникаций по госконтрактам. Для этого будет уточнена база расчета налога на прибыль, чтобы компенсация, которую эти компании получали из федерального бюджета за перенос таких объектов, не приводила к дополнительному налогу.

Еще одно направление — это развитие собственной племенной базы в АПК. В Правительстве запланировали построить крупное профильное предприятие для увеличения отечественных племенных фондов мясных кур. Финансирование на эти цели составит 5 миллиардов рублей. В кабмине рассчитывают, что такое решение позволит полностью обеспечить российские птицефабрики цыплятами.

Кроме того, дополнительное финансирование в размере 3,5 миллиарда рублей выделят на программу туристического кешбэка.

Будет также увеличено число бюджетных мест на очном обучении по программам магистратуры на приоритетных направлениях научно-технологического развития, на эти цели решено направить почти 4,5 миллиарда рублей. Помимо этого, предусмотрено расширение программы выдачи жилищных сертификатов молодым ученым на этот год. Объем поддержки составит 1 миллиард рублей.

Правительство России решило увеличить резервный фонд на 273,4 миллиарда рублей. Соответствующие распоряжения уже подписаны и будут опубликованы позднее, сообщается на сайте кабмина.

Данные средства задействуют в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций.

В правительстве разъяснили, что почти вся эта сумма (271,6 млрд) появилась благодаря дополнительным нефтегазовым доходам, которые были получены в первом квартале текущего года. Благодаря новым поправкам в закон кабмин может распоряжаться этими деньгами, оперативно реагирую на перемены в экономике.

Резервный фонд правительства был создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. При этом деньги из фонда направляются на социально значимые цели.

Банк России ожидает возвращения к целевому уровню инфляции в четыре процента в 2024 году. Такой прогноз содержится в отчете Центробанка за 2021 год.

В ЦБ напомнили, что по итогам 2021 года инфляция в России составила 8,4 процента. В начале 2022 года ЦБ продолжил ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы достичь целевого уровня инфляции в 2023 году, однако геополитические события конца февраля привели к кардинальному изменению экономических условий, отметили в Центробанке.

«Банк России пошел на значительное повышение ключевой ставки (до 20%) для ограничения рисков для финансовой стабильности и рисков неконтролируемого роста цен и ожидает, что годовая инфляция вернется к цели вблизи 4% в 2024 году», — говорится в сообщении.

С начала года инфляция в России составляет 16,69 процента. Показатель месячной инфляции в марте в 7,61 процента оказался самым высоким с начала 1999 года. Продовольственные товары в марте подорожали на 6,73 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 17,99 процента в годовом выражении. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 11,25 процента и на 20,34 процента соответственно.