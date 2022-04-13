Миллиардер посоветовал россиянам срочно покупать товары одного вида

Российский предприниматель Игорь Рыбаков считает, что россиянам стоит срочно закупиться стройматериалами. К лету цена товаров этого вида значительно вырастет, возможен их дефицит, заявил он в ролике, опубликованном на собственном YouTube-канале.

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«Если вы дачу собрались строить летом, будет проблема со стройматериалами, поэтому закупайте сейчас унитазов впрок, — посоветовал миллиардер. — Иначе они не то, что подорожают к лету, их просто не будет».

Рыбаков также призвал граждан не рассчитывать на приумножение средств за счет их размещения на банковских депозитах. Доходность вкладов за три месяца составит около 6 процентов, а «цены к лету на стройматериалы вырастут на 50 процентов», указал предприниматель.