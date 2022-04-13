Спрогнозирован срок снижения цен на продукты

«Я думаю, что ощутить снижение цен мы сможем, когда у нас месячная инфляция будет ниже 0,5 процента. Сейчас пока такого нет», — пояснил эксперт и дал прогноз по срокам, отметив, что понижение цен на продовольственные товары возможно не раньше августа-сентября.

Масленников рассказал, что динамику цен на продукты можно будет отслеживать еще и по тому, как будет идти посевная кампания и какой будет планироваться урожай. При этом экономист предположил, что бытовая техника и электроника в ближайшее время вряд ли подешевеют из-за санкций.