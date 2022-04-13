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53 минуты назад

Экономист спрогнозировал срок снижения цен на продукты

Мослента

Понижение инфляции необходимо для снижения цен на продукты в российских магазинах. Об этом в интервью «Москве 24» сообщил ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.

Спрогнозирован срок снижения цен на продукты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, что ощутить снижение цен мы сможем, когда у нас месячная инфляция будет ниже 0,5 процента. Сейчас пока такого нет», — пояснил эксперт и дал прогноз по срокам, отметив, что понижение цен на продовольственные товары возможно не раньше августа-сентября.

Масленников рассказал, что динамику цен на продукты можно будет отслеживать еще и по тому, как будет идти посевная кампания и какой будет планироваться урожай. При этом экономист предположил, что бытовая техника и электроника в ближайшее время вряд ли подешевеют из-за санкций.

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Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец также предсказал, что с учетом укрепления национальной валюты снижения цен в магазинах можно ожидать через два-три месяца.

Личный счет,Никита Масленников,Алексей Зубец,Центр политических технологий,Финансовый университет,
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