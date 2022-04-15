С 1 мая можно будет обратиться за новой выплатой на детей

Обратиться за ежемесячной выплатой на детей от 8 до 17 лет граждане России смогут с 1 мая, а по заявлениям, поданным до 1 октября 2022 года, деньги придут за период с 1 апреля, если ребенку к этому времени исполнилось 8 лет. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Документ устанавливает единый порядок и условия выплаты пособия. В дальнейшем за ним смогут обращаться после достижения ребенком 8 лет все нуждающиеся семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Если заявление поступит в течение полугода со дня рождения, то выплату назначат с момента исполнения ему восьми лет, в остальных случаях - с даты обращения за ней.

Видео дня

Подать заявление можно на портале госуслуг, в МФЦ или Пенсионном фонде. Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума в регионе проживания. Если с учетом выплаты в размере 50% среднедушевой доход семьи не превысит региональный прожиточный минимум на душу населения, то сумму пособия повысят до 75% от максимального размера выплаты или назначат ее в 100% размере. Ежегодно после 1 января пособие планируют увеличивать до нового размера прожиточного минимума.

Для его назначения будет оцениваться комплексная нуждаемость семьи в составе родителей (опекунов или усыновителей) и детей в возрасте до 18 лет (до 23 лет, если они учатся на очном отделении в образовательной организации). Доход рассчитают за 12 месяцев, которые завершились за четыре месяца до дня подачи заявления на пособие. Не учитываются выплаты, полученные по соцконтракту или из средств маткапитала, налоговые вычеты, пособия неработающим гражданам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом, прошлые выплаты и алименты на старшего ребенка, который достиг 18 лет, а также целевые средства, полученные от государства на приобретение имущества.

При назначении выплаты также оценивается имущество семьи. В ней могут отказать, если у семьи в собственности нескольких квартир и жилая площадь на одного члена семьи превышает 24 кв. м, несколько домов и площадь на каждого члена семьи превышает 40 кв. м, больше одной машины, а если семья многодетная - больше двух. Не учитывается транспорт, который находится в розыске или под арестом, а также любое имущество (в том числе - жилье), приобретенное за счет средств целевых субсидий.

Основанием для отказа в назначении выплаты станет отсутствие доходов у трудоспособных членов семьи в течение всего расчетного периода, если для этого нет уважительных причин. В их числе может быть, например, уход за ребенком до трех лет или человеком с инвалидностью, длительное лечение, академический отпуск у родителей-студентов. Правило "нулевого дохода" не применятся к женщине, если на момент подачи заявления она была беременна на сроке 12 недель и более, а также в том случае, если 6 месяцев беременности пришлись на период расчета среднедушевого дохода.