Как россиянам вернуть деньги с Asos

Союз потребителей России предложил британскому интернет-магазину Asos способ возврата денег, уплаченных покупателями за одежду и обувь. Речь идет о клиентах, которые оплатили покупки, но так и не получили их из-за санкций. Поскольку вернуть деньги через системы Visa и Mastercard не получается, можно воспользоваться межбанковским переводом по реквизитам, считают в союзе. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на письмо организации.

Фото: Davide Bonaldo\Reuters Davide Bonaldo\Reuters

Союз получил жалобы от более чем 100 потребителей, сделавших на сайте Asos около 200 заказов общей стоимостью почти 1,4 млн рублей. Пострадавшие обратились в интернет-магазин с заявлениями, в которых они просят вернуть средства, и предоставили полные реквизиты для международных переводов.

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"Ранее причины задержки при возврате денежных средств российским потребителям могли быть связаны с приостановкой работы международных платежных систем, с помощью которых граждане оплачивали товары", — сказал сопредседатель союза Алексей Коитов.

На сайте Asos сообщалось, что продавец не может оформлять возвраты из-за проблем с обработкой платежей. В Союзе потребителей заявили, что если компания не ответит на просьбу, представители общественной организации будут обращаться в Минюст.

В Союзе добавили, что рассматривают возможность предложить аналогичную схему возврата денежных средств, уплаченных американскому сервису по сдаче жилья в аренду Airbnb. Эта компания, ушедшая из РФ, также не возвращает деньги, которые перевели ей россияне. Ряд клиентов Airbnb обратились в гостиницы напрямую, но выяснилось, что деньги туда не пришли, уточняет РИА Новости. Компания аннулировала заявки на даты после 4 апреля.

На одном из туристических форумов пишут, что некоторые россияне уже смогли получить деньги с Airbnb, добавив в приложении новый способ оплаты — с помощью реквизитов в банках, не попавших под санкции. Однако этот способ не всегда технически срабатывает.

Как пишут "Известия", задолженность Asos перед россиянами связана с невозможностью использовать чарджбэк (процедура возврата средств за недоставленный товар) через Visa и Mastercard. Это процесс находится в зоне ответственности платежной системы.

"Visa или Mastercard должны перечислить деньги из иностранного банка, в котором обслуживается продавец, в российскую кредитную организацию, с которой был осуществлен платеж. Однако международные платежные системы ушли из России, перестав сотрудничать с национальными банками", — пояснила изданию глава Национального платежного совета Алма Обаева.

По ее словам, теоретически международные перечисления можно осуществить без участия платежных систем, если деньги будут переводиться по корреспондентским соглашениям между конкретными банками. Однако вероятность того, что у зарубежной кредитной организации, в которой обслуживается продавец, есть прямые отношения с российским банком, невелика, добавила Обаева.

Основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко в свою очередь отметил, что такой перевод технически возможен через счета в банках стран, где не запрещены расчеты с РФ.