Россиянам назвали подешевевшие в последнее время товары

В последнее время наблюдается снижение цен на ряд импортных и российских продуктов. Об этом «Комсомольской правде» заявила директор по работе с клиентами исследовательского холдинга «Ромир» Анастасия Сидорина.

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За период со 2 марта по 9 апреля цены больше всего упали на баклажаны (-50%), киви (- 50%), кабачки (- 42,5%), цветную капусту (- 40%), груши (- 28%), огурцы короткоплодные (-15%), молоко «Простоквашино» (- 8%), заявил Александр Абрамов, ведущий научный сотрудник Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

Стоимость спиртного тоже снизилась. Три основных поставщика спиртного на российский рынок еще в конце марта сообщили, что снижают отпускные цены: Simple Group и Luding Group — на 10–15%, Ladoga — на 17–19%. Также опускается цена на бытовую технику и электронику. В частности, стоимость ряда товаров упала на 15% в сравнении с мартом.

По мнению экспертов, цены еще немного снизятся на компьютерную, бытовую технику и электронику.

«Возможно, и алкоголь еще сдаст позиции. А вот продукты - по крайней мере, самые популярные - в ближайшее время вряд ли подешевеют», - подчеркивает КП.

Согласно данным Росстата, инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 7,61%. Данный показатель является максимальным с января 1999 года (тогда инфляция оценивалась в 8,38%). В марте продукты питания в РФ поднялись в цене на 7,1%, с начала года — на 10,5%. Больше всего цены выросли на лук, который подорожал вдвое.

Накануне, 13 апреля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года может составить 20%.