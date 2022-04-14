Как изменятся цены на стройматериалы к концу апреля?

На строительном рынке стали меняться ценники. Стоимость одних материалов падает, других – поднимается. Life выяснил, как изменятся цены к концу апреля и как это скажется на стоимости строительства и ремонта.

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Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский отметил, что древесина теперь стоит 17 000 за квадратный метр, тогда как годом ранее ее цена была более 20 000 рублей.

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«Сейчас готовое изделие из древесины, клееный брус, подешевело на 5%. Тогда как ещё в марте мы видели рост его цены. Брус подешевел, несмотря на затраты по экспорту клея. В пересчёте на чистое дерево стоимость материала упала на 20%. Это неминуемо приведёт к снижению себестоимости строительства каркасных домов, простых деревянных дач и щитовых домиков. Так что в бюджетном сегменте построек не для постоянного проживания намечаются позитивные перемены», - подчеркнул он.

Газобетонные блоки растут в цене в среднем на 10%, указал Лазовский. Это обусловлено тем, что число отечественных поставщиков ограничено. По его словам, инженерия, дорогие лаки, краски и прочие атрибуты люксовых домов, которые пока сложно заменить отечественным производством, будут тянуть себестоимость элитного сегмента жилья вверх.

«Основными конструктивными материалами Россия может обеспечить себя сама, поэтому в этом сегменте значительного роста цен не ожидается. Что же касается финишных, отделочных, конечных материалов и изделий, то они в основном поставляются из-за рубежа и зависят от стоимости валюты. Существует альтернативная продукция в иностранных государствах, не поддержавших санкции, но её доля на рынке незначительна, что делает вполне вероятным дефицит и, как следствие, рост стоимости. Кроме того, качество и ассортимент этих изделий требуют доработки и оптимизации», — подчеркнул руководитель проектов направления «Инжиниринг» группы компаний SRG Александр Курицын.

Оборудование для производства строительных материалов по большей части является импортным. По мнению Курицына, техническое обслуживание и стоимость поставки запчастей взлетят в цене. Это отразится на конечной цене материалов, предупреждает он. При этом эксперт указал на то, что в повышении стоимости строительных материалов в первом квартале 2022 года это уже учтено.