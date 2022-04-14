Россиян предупредили о мошенниках-антиколлекторах

Мошенники-антиколлекторы создали сайт с символикой портала Госуслуг для «законного списания долгов». После того, как пользователь заполнит заявку на сайте, ему перезванивают «юристы» и сообщают стоимость услуги – 60 тыс. рублей. Эксперты по кибербезопасности предупредили: ресурс собирает персональные данные. А заплатив, клиенты рискуют больше не увидеть ни денег, ни юридической помощи.

Фото: «Газета.Ru» «Газета.Ru»

В интернете появился сайт, который предлагает «законное списание долгов «под ключ» с сохранением имущества по 127-ФЗ (о банкротстве)». Ресурс выдают популярные поисковики. Сайт использует символику портала Госуслуги и государственной системы «Электронное правосудие».

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На ресурсе перечислен набор доступных россиянам услуг: освобождение от долгов и возврат средств; официальный и прозрачный договор; бесплатная консультация. Авторы сайта заявляют о 98% выигранных дел.

Пользователям предлагается заполнить анкету и оставить номер своего телефона. Вопросы в анкете уточняют сумму долга клиента, его тип (кредит, микрозайм, ЖКХ, алименты), уровень просрочки, есть ли ипотека, город проживания.

«На Госуслугах отсутствует услуга по списанию долгов. На портале доступен раздел, в котором можно получить информацию о процедуре банкротства физических лиц. Данная услуга оказывается по заявлению через МФЦ или Арбитражный суд», — заявили «Газете.Ru» в Минцифры.

В ЦБ и Арбитражном суде города Москвы не ответили на запрос.

«Газета.Ru» оставила заявку на сайте. Сразу же пришло смс от ресурса: «Ваша заявка принята. Мы позвоним Вам в ближайшее время с номера 88005005423. С уважением, ЮК «Зенит»».

На сайте юридической компании «Зенит» говорится, что она работает с 2016 года в России. В контактных данных компании действительно указан этот номер телефона. Перезвонив, специалист из «Зенита» сообщила «Газете.Ru», что фирма работает с долгами от 200 тыс. руб. Стоимость услуг она оценила в 60 тыс. руб. При этом в WhatsАpp «Газете.Ru» назвали другую планку – 250 тыс. руб. «Газета.Ru» нашла шесть отрицательных отзывов об указанном номере в интернете. Пользователи пишут, что номер мошеннический. «Звонят и дышат в трубку», «Играет музыка автоответчика» — пишут пользователи в интернете о номере.

Как действуют мошенники

«Это антиколлекторы, которые также известны еще как «раздолжнители». Они предлагают свои услуги по решению проблем, связанных с просроченным долгом: взять на себя переговоры с кредитными организациями, выкупить долги граждан у банка, помочь в признании человека банкротом», — уточнил адвокат коллегии «Юков и партнеры» Джамали Кулиев.

По его словам, мошенники предлагают оплатить какую-то минимальную часть долга (через них, конечно), а остальную обещают списать. Жертва платит деньги, радуется жизни, а затем получает очередное уведомление о том, что необходимо оплатить долг. Более того, сумма выросла, так как проценты и пеню никто не отменял. Или мошенники просят жертву написать заявление, что жертва перекладывает на них общение как с кредиторами, так и с коллекторами. Общение не бесплатное — жертве снова нужно заплатить мошенникам деньги.

«Кредиторы и коллекторы после этого действительно больше не беспокоят должника, они пытаются связаться с мошенниками, а последние просто игнорируют их. Впоследствии кредиторы и коллекторы, которым так и не удалось связаться с должником или его представителем, подают в суд, который уже вряд ли будет на стороне должника», — пояснил Кулиев.

Третий способ обмана, по словам адвоката, попытка мошенников обмануть жертву, сказав, что они готовы работать по списанию за 10, 20 или 30% от суммы долга.

«Причем эти деньги необходимо заплатить мошенникам немедленно, чтобы они якобы сразу же могли начать работы. В конечном счете выясняется, что жертва заплатила деньги, а его «раздолжнитель» канул в Лету — больше не выходит на связь», — добавил Кулиев.

Что нужно мошенникам

Эксперты по кибербезопасности проанализировали ресурс и пришли к выводу, что он находится в «серой» зоне.

«Существует множество полулегальных схем, которые под видом помощи обещают гражданам избавиться от долгов. Это может быть откровенное мошенничество, где обещают списать долги и вернуть кристально чистую кредитную историю или «серые», которые даже подписывают с вами контракт, но потом только тянут деньги, время и услуги не исполняют», — отметил руководитель отдела исследования цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов.

По его словам, все эти предложения часто базируются на выдуманных законах или «связях» в мифических государственных органах.

«Цель подобных сайтов — сбор информации о людях, находящихся в непростой жизненной ситуации, чтобы затем на основе нее создать правдоподобный фишинговый кейс. Сайт использует цветовое решение и символику портала Госуслуг, однако, не имеет к нему никакого отношения. Если оставить свои данные на сайте, то через какое-то время вам позвонят, якобы, от юриста, который помогает как раз в вашей ситуации и именно сейчас у него есть время вами «заняться». Далее последует примерно такой сценарий: «переведите небольшую сумму денег, и мы сразу же начнем работу по списанию ваших долгов, у нас очень большой опыт». После совершения оплаты, с высокой долей вероятности, больше вы не услышите этого юриста», — пояснил руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ компании «Газинформсервис» Сергей Полунин.