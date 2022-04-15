За отопление предложили платить по-новому

Непрозрачную систему начислений за отопление равными долями в течение года хотят отменить. Об этом говорится в проекте постановления кабмина, вносящем изменения в правила предоставления жилищно-коммунальных услуг. Документ проходит процедуру общественного обсуждения. Идеальных платежек за ЖКУ не бывает, отметили эксперты «Парламентской газеты», поэтому жителям нужно дать право самим выбирать способ расчета за услуги и ресурсы.

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Перерасчет будет, но позже

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Правила предоставления ЖКУ были утверждены больше десяти лет назад, они не учитывают распространившуюся в последние годы практику использования индивидуального учета тепловой энергии в многоквартирных домах, говорится в пояснительной записке к документу.

В начале 2022 года жители ряда регионов получили платежки с новыми, заметно выросшими цифрами, особенно за отопление. Это, как объяснил «Парламентской газете» зампред комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев, было связано с ежегодным перерасчетом платы за ресурс.

«В 2021 году многие регионы оплачивали отопление по 1/12 от количества тепловой энергии, потребленной в 2020 году. При этом 2021 год был холоднее предыдущего», — сказал эксперт.

Теперь Минстрой предложил постепенно отказаться от использования начислений платы за теплоснабжение равными долями в течение года и перенести корректировку платы за отопление с первого квартала на первый месяц отопительного периода. Такой подход, считают в ведомстве, позволит повысить прозрачность начислений за тепло.

Система 1/12 настолько запутанная, что понять, сколько реально должен платить каждый собственник, сложно или почти невозможно, сказала «Парламентской газете» зампред думского Комитета по ЖКХ Светлана Разворотнева. Кроме того, в этом случае возникают разрывы в расчетах между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Оплата по факту отопительного сезона более прозрачна, но и при такой форме расчетов возникали казусы.

«Идеальной системы нет, — констатировала Разворотнева. — Поэтому каждому дому нужно дать право самостоятельно определиться с платежами. Но фактическая оплата выглядит все же более предпочтительно».

Не пустил проверку — заплати больше

Спрашивать с жителей за просрочку оплаты ЖКУ будут строже. Проект постановления кабмина предлагает усилить ответственность потребителей за непредоставление данных о проживающих в отсутствие приборов учета и недопуск проверяющих для контроля счетчиков. Для этого введут повышающие коэффициенты, то есть хозяину квартиры могут начать начислять больше, например, за электричество, если он не открыл дверь представителю сбытовой компании.

Еще одна часть изменений касается перерасчетов платы за ЖКУ, например, если потребитель передал показания приборов учета позже необходимого срока. В этом случае в платежку за следующий месяц должны вписать среднее потребляемое этим собственником значение коммунального ресурса, отметила Светлана Разворотнева. Если человек не передает показания счетчиков больше трех месяцев, то расчет будут вести уже по нормативу. При этом, считает депутат, было бы справедливо, чтобы собственнику сделали перерасчет после того, как он снова начнет платить по правилам.

А вот к идее вводить повышающие коэффициенты зампред Комитета по ЖКХ не согласна — они не мотивируют людей примерно ни к чему.

«Это какой-то узаконенный инструмент обогащения для ресурсников, — прокомментировала депутат. — Человек видит выросшую сумму в квитанции, не понимает, из-за чего она возникла — и, если он дисциплинированный собственник, оплачивает документ. Конкретный штраф в таких случаях мотивирует больше».

Прощание с бумагой

Усовершенствуют жилищники и такую меру понуждения, как прекращение предоставления коммунальных услуг. Сейчас, как объяснил Дмитрий Гордеев, чтобы это сделать в отношении конкретной квартиры, зачастую приходится отключать целый подъезд.

«Мера довольно эффективная: оставшись без воды или без газа, человек, как правило, быстро гасит свои долги, — отметил эксперт. — Но из-за одного нерадивого хозяина не должны страдать законопослушные люди. Если этот момент урегулируют, это пойдет на пользу платежной дисциплине».