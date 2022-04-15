Замена ИКЕА: 11 аналогов для покупки мебели и товаров для дома

В связи с тем, что шведский бренд IKEA приостановил деятельность в России, многие покупатели забеспокоились — где же теперь они смогут найти такое разнообразие предметов интерьера. Однако в стране есть аналоги IKEA — другие крупные магазины, где можно приобрести нужный вам предмет мебели, например, стол и стулья, журнальные столики, диваны, кровати и множество других популярных товаров.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Михаил Терещенко/ТАСС

Как пишет "РБК Недвижимость", освободившуюся нишу рынка могут занять локальные производители. Многие из них сейчас активизируют свою деятельность. Вот примерный список таких компаний:

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— Hoff

— "Столплит"

— "Шатура"

— HomeMe

— Roomer

— The Idea

— "Много мебели"

— "Филдс"

— "Мебельный"

— "Диван.ру"

Рассмотрим некоторые из них более подробно.

Hoff

Популярный шведский бренд может заменить российская сеть Hoff, принадлежащая компании “Домашний интерьер». В Hoff можно найти много мебели товаров для дома, которые способны вписаться в любой интерьер. Они продаются в розничных магазинах, а также через интернет. Как сообщил 2 апреля агентству "РИА Недвижимость" гендиректор Hoff Максим Гришаков, сеть уже зафиксировала рост трафика после того, как IKEA объявила о приостановке деятельности. В городах, где еще недавно работали магазины IKEA, выручка Hoff стала на 30% больше чем там, где не было точек шведской сети.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Мебельная фабрика "Столплит"

Среди аналогов IKEA в России — гипермаркет "Столплит". Компания предлагает готовые решения для гостиной, спальни, кухни, ванной, которые помогут создать разнообразные современные интерьеры. Мебель и аксессуары можно приобрести как в магазинах, так и через интернет во многих городах. В ассортименте есть замена популярных товаров IKEA. Например, вместо стеллажа для детских игрушек “Труфаст», который предлагал россиянам шведский бренд, можно приобрести похожий предмет мебели под названием "Мамбо", пишет Cosmetology News.

stolplit.ru

Мебельная компания "Шатура"

Это предприятие располагается в одноименном городе Московской области. "Шатура" — один из крупнейших производителей мебели в стране. Он предлагает ассортимент предметов интерьера для гостиных, спален, детских комнат, прихожих, кухонь, офиса. Мебель от "Шатуры" подойдет потребителям со средним уровнем дохода. В магазинах этого производителя можно найти целый ряд популярных товаров, выполненных в духе современного минимализма в светлой цветовой гамме. Также представлена мебель других стилей. "Шатура" торгует своими товарами во многих российских городах.

shatura.com

HomeMe

Интернет-магазин дизайнерской мебели. Его основные товары — шкафы-купе, кровати, диваны и кресла. Здесь можно найти много предметов интерьера в скандинавском стиле. Товары от HomeMe доступны для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Home Me, в частности, предлагает клиентам мебель и аксессуары, которые по своему исполнению напоминают о полюбившихся многим товарах IKEA.

Страница HomeMe во "ВКонтакте"

Roomer

Среди аналогов IKEA в России — крупный мебельный центр Roomer, расположенный в Москве. Здесь достаточно выбора, чтобы найти интересующий вас предмет мебели, а также другие товары для дома.

roomer.ru

The Idea

Петербургская фабрика, занимающаяся производством функциональной мебели. В шоурумах The Idea можно выбрать стол и стулья, диван, кровать, комод, шкаф, стеллаж и прочие предметы интерьера. "В центре внимания фабрики неизменно остается дерево, текстура которого лаконично сочетается с эмалью, стеклом и разноцветными принтами", — говорится на сайте компании.

theidea.ru

"Много мебели"

Отечественная фирма, производящая мягкую и корпусную домашнюю мебель. Розничная сеть состоит из более чем тысячи торговых точек, расположенных по всей стране. Центральный офис находится в Саратовской области.

Страница "Много мебели" во "ВКонтакте"

"Филдс"

Интернет-магазин дизайнерской мебели, предметов интерьера и декора "Филдс" осуществляет доставку по всей России. Посмотреть, как выглядит мебель, можно в шоуруме возле метро “Академическая” в Москве.

thefields.ru

"Мебельный"

Еще один онлайн-магазин мебели, предлагающий продукцию российских производителей, а также ассортимент предметов интерьера из Польши, Белоруссии, Китая и Малайзии.

Unplash

"Диван.ру"

В интернет-магазине мягкой мебели также можно найти альтернативу тем товарам, которые предлагал россиянам шведский бренд IKEA. Кроме диванов и кресел здесь можно приобрести комоды, шкафы-купе и прихожие, произведенные на российских фабриках.

Страница "Диван.ру" во "ВКонтакте"

Leroy Merlin

Помимо отечественных предприятий, среди аналогов IKEA в России нельзя не упомянуть французскую сеть строительных гипермаркетов Leroy Merlin. В стране работает более 100 магазинов этого бренда. Кроме множества строительных материалов здесь представлен широкий выбор товаров для дома, аналогичных тем, которыми торговал популярный шведский бренд. В Leroy Merlin вы можете найти нужный вам предмет мебели, включая кухонные гарнитуры.