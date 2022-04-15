После повышения ключевой ставки до 20% в конце февраля россияне стали интересоваться различными банковскими инструментами. Начальник управления развития депозитных и комиссионных продуктов МКБ Юлия Алексеева рассказала в беседе с агентством «Прайм», в чем отличия вкладов от накопительных счетов.

«Банковский вклад или депозит открывается на выбранный срок, на определенную сумму и, самое главное, у него зафиксирована ставка и, как следствие, доходность. Она может различаться в зависимости от выбранных параметров. Если депозит не включает в себя опцию пополнения или снятия денежных средств, то клиент сразу может рассчитать сумму дохода, которую получит в конце срока», — подчеркнула специалист.

Накопительный счет является более гибким и универсальным инструментом, отметила она. Его отличие от вкладов – бессрочность. Он может быть пополнен на любую сумму в любое время. Кроме того, есть возможность когда угодно снять деньги, не теряя при этом проценты. Однако Алексеева указала на то, что ставка по накопительному счету не зафиксирована на весь срок. Доходность с изменением ключевой ставки может как расти, так и снижаться.

«Накопительный счет — не такой пассивный инструмент как банковский вклад. Депозит, за исключением расчетных или накопительных вариантов, можно открыть и «забыть» про него. С накопительными счетами все более динамично. Кредитные организации часто стимулируют владельцев накопительных счетов совершать операции по картам или разместить на счете определённую сумму для получения повышенной доходности», — указала эксперт.

Она напомнила о том, что вклад не дает возможности в любой момент снять необходимую сумму без потери начисленных процентов. Алексеева отметила, что на этих двух инструментах денежные средства застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ) на сумму до 1,4 млн рублей.

Она также подчеркнула, что у данных инструментов есть отличия в получении прибыли. Так, проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно или в конце срока договора, начисление процентов по накопительному счету происходит ежемесячно в последний календарный день месяца и зависит от размера остатка на счете.