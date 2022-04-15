Определены лучшие регионы России для жизни пенсионеров

Камчатский край, Костромская область и Москва составили тройку лидеров по уровню благополучия старшего поколения. Об этом сообщили аналитики проекта «Если быть точным», созданного благотворительным фондом «Нужна помощь». Далее по списку идут Санкт-Петербург, Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь почти нет проблем с бедностью пожилых, высокие показатели продолжительности жизни и хороший уровень соцобслуживания.

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Аутсайдерами стали Алтайский и Забайкальский края, Оренбургская область, Республика Алтай и Томская область. Там остро стоит проблема бедности пенсионеров, недостаточно сформированы условия для занятости и невысокая ожидаемая продолжительность жизни.

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Проблема бедности также остро выражена в Брянской, Воронежской, Новосибирской, Саратовской, Пензенской, Томской и Смоленской областях, Забайкальском крае и Еврейской автономии.

Рейтинг составлен на основе пяти ключевых показателей:

ожидаемая продолжительность жизни без инвалидности в возрасте 55 лет;

занятость с поправкой на неформальный сектор;

бедность с поправкой на самооценку;

социальная активность;

охват социальным обслуживанием.

Аналитики опирались на самые свежие данные, но публикация многих показателей запаздывает, поэтому рейтинг был рассчитан за 2020 год. «Как правило, подобные рейтинги носят инерционный характер за счёт комплексного взгляда на проблему, поэтому его результаты справедливы для ближайших лет», — пояснили эксперты.

По данным на начало 2021 года, в России проживали 43,3 млн человек в возрасте от 55 лет и старше, из них 36,9 млн были старше трудоспособного возраста.

В число самых стареющих регионов, в которых доля населения в возрасте от 55 лет находится в диапазоне 35–36%, вошли Тамбовская, Пензенская и Тульская области. Среди наиболее «молодых» — Дагестан, Ингушетия, Чечня, а также Тува и Ямало-Ненецкий автономный округ. Там доля пенсионеров не выше 20%.

Аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Елена Киселёва отметила в разговоре с «Коммерсантом», что лидерство Москвы, Санкт-Петербурга и ЯНАО не вызывает споров. «Все эти регионы имеют высокую бюджетную обеспеченность на фоне среднероссийских показателей, а также высокий уровень доходов населения с учётом стоимости жизни. Кроме того, особенность ЯНАО и Камчатского края состоит в том, что доля населения самого старшего возраста (после 70 лет) там невелика, так как после завершения трудовой деятельности люди стремятся переехать в другие регионы с более благоприятными климатическими условиями», — пояснила Киселева. При этом, по её словам, статистика не позволяет оценить качественные аспекты помощи пожилым.