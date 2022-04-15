В России вырос спрос на подержанные смартфоны

В первом квартале продажи подержанных смартфонов на платформах бесплатных объявлений «Авито», «Юла» и «Объявления ВКонтакте» увеличились на 10–16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Отмечается, что на устройства Apple, Samsung и Xiaomi пришлась наибольшая доля продаж - 82%.

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На «Авито» пользователи интересуются как флагманами предыдущих сезонов, так и смартфонами из актуальных линеек по более низким ценам, заявил руководитель категории «Бытовая техника и электроника» компании Павел Комаров. По его словам, год назад в марте наблюдалось сокращение продаж к февралю, но в 2022 году они возросли более чем на 15%. Частота сделок также возросла – на 30%.

В настоящее время средний чек покупки подержанного смартфона достигает 20,5 тыс. руб., в том числе iPhone — 28,3 тыс. руб., свидетельствуют данные отчета «Авито».

По данным Mobile Research Group, средняя стоимость iPhone на первичном рынке в России составляла 64 тыс. руб., однако с начала марта поставки продукции прекратились. Это же касается и Samsung. Так, на первичном рынке цена на новые модели повысилась более чем на 50%, на вторичном — пока только на 10%, указано в отчете.

Из-за дефицита российские ретейлеры электроники приступают к осваиванию вторичного рынка. В частности, «Связной» запустил функции выкупа и перепродажи подержанных смартфонов. Там отметили, что по итогам первого квартала продажи подержанных смартфонов увеличились в 1,7 раза в количестве и в 2,8 раза в выручке относительно аналогичного периода прошлого года.

«При этом покупатель получает гарантию 100 или 180 дней на товар в зависимости от состояния устройства, но при покупке товаров у частных продавцов есть высокий риск обмана»,— подчеркнул старший вице-президент по коммерческой и операционной деятельности «Связного» Алексей Вуколов.