Размещение в российских отелях может подорожать на 50%

Размещение в четырехзвездочных и пятизвездочных гостиницах внутри страны может подорожать на 50%. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, комментируя стоимость проживания в российских отелях в предстоящем летнем сезоне, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Она отметила, что качественных отелей в России немного, в этой связи в большинстве объектов размещения рост цен будет не столь существенным.
«Мы рассчитываем, что рост если и будет, то он будет незначительно выше инфляции, либо ниже, либо в диапазоне инфляции. Повышения цен до 50 процентов мы не прогнозируем», — отметила она.
Ранее в апреле Ростуризм сообщил о росте спроса на акцию туристического кешбэка. Согласно данным ведомства, в дополнительную неделю действия программы туры с кешбэком за дополнительную неделю продаж приобрели 250 тысяч человек. За весь период действия в акции приняли участие более 1,5 миллиона человек.