Размещение в российских отелях может подорожать на 50%

Размещение в четырехзвездочных и пятизвездочных гостиницах внутри страны может подорожать на 50%. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, комментируя стоимость проживания в российских отелях в предстоящем летнем сезоне, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Она отметила, что качественных отелей в России немного, в этой связи в большинстве объектов размещения рост цен будет не столь существенным.

«Мы рассчитываем, что рост если и будет, то он будет незначительно выше инфляции, либо ниже, либо в диапазоне инфляции. Повышения цен до 50 процентов мы не прогнозируем», — отметила она.