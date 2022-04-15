Россиян предупредили о подорожании яиц перед Пасхой

24 апреля православные отмечают Пасху, которая традиционно не обходится без яиц. Цены на этот продукт уже поднялись за последний месяц. «Секрет» выяснил у экспертов, ожидается ли дальнейшее подорожание. По их словам, в 2022 году на птицеводство подействовало множество негативных факторов. Это и последствия эпидемии птичьего гриппа, и военный конфликт на Украине, которая была крупным поставщиком на европейский рынок, и скачки курсов валют.

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«В начале марта средняя стоимость десятка яиц по стране составляла 85 рублей. В начале апреля стоимость десятка яиц находится на уровне 89,4 рублей», — рассказал «Секрету» зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

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По его словам, основными причинами роста цен стало ослабление рубля (в структуре себестоимости на долю импорта приходится до 30%), а также сезонность (яйца традиционно дорожают перед Пасхой).

«Так, сегодня на динамику цен повлияло резкое удорожание импортного сырья, произошедшее из-за повышения курса валют в последние недели. К сожалению, в связи с тем, что некоторые торговые сети до сих пор не приняли обновлённые прайсы поставщиков, оно ещё отыграно не в полной мере», — добавил Леонов.

Экономист Дмитрий Абзалов заявил «Секрету», что до начала спецоперации Украина была крупнейшим поставщиком яиц для ЕС. Также украинский рынок был связан с белорусским и российским. Из-за проблем с поставками во Франции цена на яйца уже выросла более чем на 10%.

К этому добавилось подорожание комбикорма на фоне сокращения поставок зерна, в том числе фуражного, из черноморского региона.

«В результате возникла проблема, так как с рынка ушли поставщики из Украины, а также снизились поставки из-за птичьего гриппа, образовался дефицит. Это привело к сокращению поставок в РФ. А в России наложилась проблема и импортной составляющей и с валютной составляющей. После начала украинского конфликта произошли скачки курса валют и выросли цены на иностранные материалы», — рассказал эксперт.

В рационе среднего россиянина яйца — важная составляющая, поскольку это самый дешёвый источник белка, сообщил собеседник. Так как в России подорожало мясо, покупатели стали чаще брать яйца, и это также повлияло на рост цен.

«Цены на производные от яйца, например, на майонез, уже растут, это видно и по рынку России, и по рынку Франции», — добавил эксперт.

При этом Абзалов не верит в заморозку цен на яйца. В отличие от того же сахара, в стоимости яиц большая доля импортной составляющей, и пространства для манёвра не так много.

«Можно заморозить цены, но эффект будет нулевым. Потому что будет просто накапливаться импортная составляющая», — считает экономист.

В этом случае производителям будет проще забить несушек.