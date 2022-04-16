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1 час назад

Аналитик разъяснил новые правила покупки валюты

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Новые правила покупки валюты в интервью «Прайм» разъяснил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Аналитик разъяснил новые правила покупки валюты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт рассказал, что с 11 апреля россияне могут снимать со вкладов и депозитов не только доллары, но и евро, но в тех же рамках, которые были обозначены регулятором ранее — не более 10 тысяч долларов в эквиваленте.

При этом он отметил, что с 18 апреля граждане могут получить в банке наличную валюту, если она была продана в банк другими лицами с 9 апреля текущего года. «То есть для того, чтобы получить 500 долларов наличными, нужно, чтобы кто-то другой эти 500 долларов банку продал — и речь здесь идет только про наличное обращение», — пояснил Коган.

Кроме того, собеседник напомнил, что до 9 сентября текущего года невозможно вывести валюту, купленную через брокерский счет и переведенную на валютный счет.

Ранее руководитель проектов ИК «ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова рассказала агентству о лучших способах хранения наличной валюты в текущих условиях.

Личный счет,Михаил Коган,ИК Велес Капитал,
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