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1 час назад

Штраф для «зацеперов» в России вырос в 40 раз

Мир24иещё 24

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым максимальный административный штраф за передвижение на поездах с внешней стороны составит четыре тысячи рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Один из штрафов в России увеличили в 40 раз
Фото: ТАССТАСС

Размер штрафа за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте оставался неизменным на протяжении двух десятилетий, с момента принятия первоначальной редакции КоАП РФ, и составлял 100 рублей.

В соответствии с новым законом штраф за передвижение на поездах с внешней стороны, в том числе на крышах и переходных площадках, существенно возрастет и составит от двух до четырех тысяч рублей.

Авторы законодательной инициативы отмечали, что в последние годы противоправный проезд снаружи поездов получает все большее распространение. При этом указанный способ передвижения представляет опасность для жизни и здоровья как для самих правонарушителей, так и для остальных пользователей железнодорожного транспорта.

Ранее стало известно, что ГИБДД России не будет штрафовать за мелкие нарушения правил дорожного движения, но продолжит бороться с пьяным вождением, а также тяжкими нарушениями и теми, которые провоцируют аварии.

Личный счет,Владимир Путин,ГИБДД,
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