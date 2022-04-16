Стоимость продажи долгов российских заемщиков резко подешевела

Стоимость сделок цессии — продажи долговых портфелей банками и микрофинансовыми организациями (МФО) коллекторам — резко подешевела. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

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По информации электронной площадки торгов Prisma, в марте 2022 года цена реализованных портфелей долгов в России снизилась примерно вдвое — проблемные активы банков продавались по стоимости 6,4 процента от объема задолженности против средней цены 11,4 процента за минувший год. В аналогичных сделках МФО с коллекторами стоимость составила 7,1 процента, что на 9,6 процентных пунктов ниже уровней 2021 года.

По словам директора управления коллекшен БКИ «Эквифакс» Евгения Конева, в марте цена банковских портфелей была порядка 5–6 процентов в среднем по рынку. В настоящее время она скорректировалась, однако нет какого-то позитивного тренда — ситуации, которая могла повлиять в положительную сторону.

В свою очередь, представитель Debex, еще одной российской онлайн-площадки по продаже долгов, подтвердил, что за последние полтора месяца средняя цена портфеля по сделкам цессии снизилась на 30–50 процентов.