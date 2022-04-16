Назван возраст «пиковых зарплат» для россиян

Эксперты Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон и Евгения Чернина назвали возраст «пиковых зарплат» для граждан России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад экономистов «Растут ли заработные платы с опытом работы?».

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Отмечается, что зарплаты россиян достигают максимального уровня примерно в середине трудовой жизни, а затем снижаются, несмотря на продолжающееся накопление стажа. Экспертами была изучена взаимосвязь опыта работы и часовых зарплат. Они исследовали данные с 2000 по 2019 год.

В базовую выборку были включены только занятые по найму мужчины со стажем до 40 лет, которые не вовлечены в учебу и не получают пенсию. Женщины не вошли в выборку, так как их опыт работы может прерываться, в частности, из-за декретов.

Экономисты выяснили, что граждане с высшим образованием и без него начинают получать максимальную зарплату на 15-19-м году стажа. Так, до пика размер заработка растет, однако после его достижения в начинается довольно резкое снижение.

Уточняется, что у мужчин без высшего образования оплата за последние пять лет работы может опуститься даже ниже начального уровня. Отсутствие ожидаемого выигрыша в заработных платах от стажа работы эксперты объясняют тем, что старшие возрастные когорты «штрафуются» за «устаревание советского человеческого капитала» и за экономические шоки прошедших лет, которые мешают его развитию.