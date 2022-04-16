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1 час назад

Центробанк разрешил россиянам рублевые переводы на зарубежные счета

Газета.Ruиещё 1

Центральный Банк РФ объявил об отсутствии ограничений для резидентов на зачисление рублевых средств на открытые счета в зарубежных банках, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦБ.

Центробанк разрешил россиянам рублевые переводы на зарубежные счета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ограничений на зачисление средств в рублях на счета, открытые в зарубежных банках, нет. Резидент также имеет право впоследствии конвертировать эти рублевые средства в иностранную валюту и зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести на счет другого человека в иностранном банке", - говорится в сообщении Банка России.

Ранее Центробанк решил смягчить ограничения на переводы денежных средств за рубеж для физических лиц - со своего банковского счета можно перевести за границу не более $10 тыс. в месяц. Однако тогда изменения коснулись только резидентов и нерезидентов из стран, которые не поддержали санкции против РФ, или иностранцев, которые работают в стране по трудовым или гражданско-правовым договорам.

Личный счет,Банк России,
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