Юрист напомнил о выплатах безработным

Безработные граждане РФ имеют право на меры социальной поддержки, в том числе выплату пособия по безработице. Об этом заявил преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов, сообщает агентство «Прайм».

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Он пояснил, что пособие можно получить после обращения в центр занятости населения по месту жительства с нужными документами. Размер выплаты определяется с учетом уровня заработной платы на последнем месте работы и соблюдения некоторых условий.

Эксперт подчеркнул, что в первые три месяца государство выплачивает пособие в размере 75% от среднемесячного заработка, следующие три месяца — 60%. При этом граждане РФ могут получать пособие не более шести месяцев, а определенная категория граждан — только три месяца.

Данилов отметил, что центр занятости населения может принять решение об оказании материальной помощи гражданину России, который утратил право на пособие по безработице в связи с истечением периода его выплаты.