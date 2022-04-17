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1 час назад

Юрист напомнил о выплатах безработным

Елена Прошина

Безработные граждане РФ имеют право на меры социальной поддержки, в том числе выплату пособия по безработице. Об этом заявил преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов, сообщает агентство «Прайм».

Юрист напомнил о выплатах безработным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что пособие можно получить после обращения в центр занятости населения по месту жительства с нужными документами. Размер выплаты определяется с учетом уровня заработной платы на последнем месте работы и соблюдения некоторых условий.

Эксперт подчеркнул, что в первые три месяца государство выплачивает пособие в размере 75% от среднемесячного заработка, следующие три месяца — 60%. При этом граждане РФ могут получать пособие не более шести месяцев, а определенная категория граждан — только три месяца.

Данилов отметил, что центр занятости населения может принять решение об оказании материальной помощи гражданину России, который утратил право на пособие по безработице в связи с истечением периода его выплаты.

Ранее сообщалось, при каких условиях россияне имеют право на получение добавочного пособия по безработице. Уточняется, что если работник достиг пенсионного возраста по правилам, действовавшим до 2020 года, он может получать пособие дольше. Первые три месяца - 75%, еще 4 месяца - 60%, затем до двух лет - 45%.

Личный счет,Кирилл Данилов,Финансовый университет,
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