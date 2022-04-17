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1 час назад

ЦБ разрешил россиянам покупать наличную валюту в банках

BFM.RU

С понедельника, 18 апреля, любой желающий может прийти в банк и купить там столько долларов и евро, сколько захочет. Ограничение на снятие наличных со счетов, на которых валюта уже была, — остаются: не более 10 тысяч в долларовом эквиваленте. На покупку ограничений нет — еще раз подтвердили Business FM в Центробанке:

ЦБ разрешил россиянам покупать наличную валюту в банках
Фото: ТАССТАСС

«По поводу суммы тоже, Банком России ограничения не установлено. Единственное ограничение в том, что банки могут выдать вам валюту, которая поступила к ним начиная с 9 апреля, то есть только из-за этого могут быть какие-то ограничения».

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С 9 апреля пополнить кассы банка наличной валютой могли только граждане. Судя по курсу, банки приглашали россиян это сделать: с 9 по 17 апреля доллар можно было продать банку за 78, 79 и даже за 80 рублей. Но аналитики, опрошенные Business FM, сомневаются, что граждане массово сдавали валюту.

Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «БизнесДром»:

«Мне кажется, что нет, но цифр по этому поводу никаких нет, данных нет. Скорее всего, те, кто с валютой сейчас, вряд ли активно продавали. Я не думаю, что какая-то была по этому поводу активность. Но, так как данных нет, то мы можем гипотетически рассуждать».

Кто-то, кто когда-то купил доллар по 60, хранил его под матрасом, а сейчас покупает квартиру, мог и продать. Но опять же банкам сначала нужно обеспечить резервы под выдачу гражданам до 10 тысяч долларов наличными со счетов. И вот то, что останется в кассах после формирования этих резервов, и дойдет до покупателей-физлиц. Но эксперты опять же спокойны. Ажиотажного спроса на наличную валюту они тоже не ждут.

Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитал»:

«Вопрос: а зачем она собственно нужна и что с ней делать? Разве что для зарубежных поездок или оплаты чего-то за рубежом. Я не думаю, что здесь спрос должен быть какой-то очень большой».

С другой стороны, новых поступлений наличной валюты в Россию пока не предвидится, отмечает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий

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Максим Осадчий начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования «Если уж хотите покупать валюту, то я бы рекомендовал сразу покупать, не ждите. Потому что, повторяю, банки с 9 апреля могли накопить очень мало, реально мало».

Хорошо это или плохо, правильно или нет, но опытные россияне — а это в какой-то степени можно даже считать термином, так вот опытные россияне любят доллар. И доллар именно наличный. И не важно — нужен он им сейчас или нет, им нужно чтобы он был.

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