Россияне отказались от покупки валюты

Большинство россиян не собираются покупать иностранную валюту, несмотря на то, что временные ограничения на ее продажу в банках были сняты 18 апреля. Более того, ради этого граждане не намерены обращаться на "черный рынок".
Об этом свидетельствует опрос, проведенный банком "Открытие".
"К покупке валюты на "черном рынке" большинство россиян относятся негативно. 36% намерены покупать валюту только в банках, опасаясь подделки. 51% не собираются покупать валюту вовсе. 9% согласны купить валюту на "черном рынке", если курс там будет лучше, еще 4% сказали, что им все равно, где приобретать наличные доллары или евро", - приводит результаты опроса ТАСС.
Кроме того, валютные ограничения, введенные Банком России для стабилизации ситуации на финансовом рынке в марте, такие как ограничение на вывоз крупных сумм и на снятие валюты со счетов, не вызвали у граждан каких-либо негативных эмоций: 54% респондентов к ограничениям отнеслись нейтрально, еще 30% заявили, что поддерживают их и понимают, что это вынужденная мера.
Валютный контроль в России был усилен после 24 февраля, когда наблюдался резкий отток иностранного капитала из России. Банк России в течение более чем месяца ограничивал различного рода операции на биржевых торгах, а также вводил запрет на продажу иностранной валюты в обменниках банков наличными. Часть ограничений продолжает действовать.