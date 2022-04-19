Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
1 час назад

Больше половины россиян не планируют покупать иностранную валюту

Российская Газетаиещё 1

Большинство россиян не собираются покупать иностранную валюту, несмотря на то, что временные ограничения на ее продажу в банках были сняты 18 апреля. Более того, ради этого граждане не намерены обращаться на "черный рынок".

Россияне отказались от покупки валюты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом свидетельствует опрос, проведенный банком "Открытие".

"К покупке валюты на "черном рынке" большинство россиян относятся негативно. 36% намерены покупать валюту только в банках, опасаясь подделки. 51% не собираются покупать валюту вовсе. 9% согласны купить валюту на "черном рынке", если курс там будет лучше, еще 4% сказали, что им все равно, где приобретать наличные доллары или евро", - приводит результаты опроса ТАСС.

Кроме того, валютные ограничения, введенные Банком России для стабилизации ситуации на финансовом рынке в марте, такие как ограничение на вывоз крупных сумм и на снятие валюты со счетов, не вызвали у граждан каких-либо негативных эмоций: 54% респондентов к ограничениям отнеслись нейтрально, еще 30% заявили, что поддерживают их и понимают, что это вынужденная мера.

Валютный контроль в России был усилен после 24 февраля, когда наблюдался резкий отток иностранного капитала из России. Банк России в течение более чем месяца ограничивал различного рода операции на биржевых торгах, а также вводил запрет на продажу иностранной валюты в обменниках банков наличными. Часть ограничений продолжает действовать.

Личный счет,Банк России,ФК Открытие,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители