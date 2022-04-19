Россияне отказались от покупки валюты

Большинство россиян не собираются покупать иностранную валюту, несмотря на то, что временные ограничения на ее продажу в банках были сняты 18 апреля. Более того, ради этого граждане не намерены обращаться на "черный рынок".

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Об этом свидетельствует опрос, проведенный банком "Открытие".

"К покупке валюты на "черном рынке" большинство россиян относятся негативно. 36% намерены покупать валюту только в банках, опасаясь подделки. 51% не собираются покупать валюту вовсе. 9% согласны купить валюту на "черном рынке", если курс там будет лучше, еще 4% сказали, что им все равно, где приобретать наличные доллары или евро", - приводит результаты опроса ТАСС.

Кроме того, валютные ограничения, введенные Банком России для стабилизации ситуации на финансовом рынке в марте, такие как ограничение на вывоз крупных сумм и на снятие валюты со счетов, не вызвали у граждан каких-либо негативных эмоций: 54% респондентов к ограничениям отнеслись нейтрально, еще 30% заявили, что поддерживают их и понимают, что это вынужденная мера.