Сергей Собянин рассказал в своем блоге о новых мерах поддержки столичного бизнеса и горожан. В частности, он напомнил, что на прошлой неделе была утверждена программа поддержки работников, у которых сохраняется риск потерять работу. На нее будет выделено 3,36 миллиарда рублей.

"В первую очередь программа адресована сотрудникам иностранных компаний, которые временно приостановили деятельность или приняли решение уйти из России. По нашим оценкам, под риском потерять работу находятся порядка 200 тысяч человек", – объяснил мэр.

По его словам, данная программа облегчит переход работников с одной фирмы на другую. Кроме того, сотрудники, находящиеся в простое, смогут увеличить свой доход, который в это время состоит только из компенсации работодателя: для этого их будут привлекать к дополнительной работе, например ремонту оборудования.

Для тех, кто оказался уволен и при этом еще не нашел работу, организуют временные общественные работы. Они смогут трудиться в павильонах "Здоровая Москва", центрах "Мои документы" и других организациях города.

Те же компании, которые примут уволенных из других мест, смогут претендовать на субсидию на их адаптацию. Ожидается, что всего программа поможет более чем 58 тысячам москвичей.

Следующее, на что обратил внимание мэр, – выплаты на детей. Их смогут получить семьи с детьми до 18 лет, среднедушевой доход которых не превышает прожиточный минимум по Москве. Чем меньше этот показатель, тем выше пособие: например, самая большая выплата составляет 100% от прожиточного минимума на ребенка – 16 174 рубля, а самая маленькая – 50%.

Заявление на получение пособия можно будет оформить с 1 мая на портале mos.ru. При этом семьи, которые получали его по старым правилам, могут обратиться за переназначением выплаты или вовсе ничего не менять.

Кроме того, по словам градоначальника, была принята новая программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Оформить займ можно будет онлайн, через сайт банка или любую другую кредитную организацию – в первом случае никакие документы не потребуются, а во втором – нужно будет предоставить только паспорт и учредительные документы.

Размер ставки составит 13,5%, а максимальная сумма кредита – 5 миллионов рублей. Субсидирование ставки будет осуществляться на протяжении девяти месяцев. Сейчас льготные кредиты можно оформить в восьми банках, в том числе Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке и других.

Также предусмотрены меры поддержки фармацевтических компаний. В частности, Собянин напомнил, что с 2017 года город заключил четыре офсетных контракта, по которым в столице будут обеспечены производство и поставки 60 различных препаратов, 21 из которых ранее импортировался из-за рубежа. В настоящее время построены уже три из четырех заводов.

По словам мэра, столичные власти договорились с крупнейшими отечественными фармацевтическими компаниями продолжить работу по импортозамещению лекарств. Будет продолжено развитие соответствующей инфраструктуры, поддержку получит проведение клинических испытаний различных препаратов на базе московских медучреждений, будет упрощена процедура регистрации новых лекарств, а с производителями заключат долгосрочные контракты на поставки лекарств.

Сервис подбора альтернативных поставщиков активно помогает предпринимателям с поиском продукции, данную помощь уже оказывают 49 компаниям. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Помогаем предприятиям Москвы с логистикой и поиском новых партнеров. Это особенно востребованно сейчас, в условиях санкционного давления, — заявил глава города.

Он отметил, что столичные власти также оказывают предприятиям поддержку, связанную с поиском альтернативных поставщиков. Так, правительство Москвы помогает уже 49 компаниям в поиске необходимой продукции.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на горячую линию поддержки промышленности поступило 112 обращений.

В частности, 49 компаний попросили помочь найти ту или и иную продукцию, еще 63 приняли решение зарегистрироваться в реестре альтернативных поставщиков.

— Мы проанализировали успешные кейсы лидеров отрасли, которые в период коронавируса смогли быстро найти отечественные аналоги зарубежной продукции. Чтобы сэкономить время промышленных предприятий, город создал сервис по подбору импортозамещающих комплектующих и сырья, — заявил он.

При этом заммэра напомнил опыт московских предприятий, которые работали в эпоху закрытых границ и ограничений в поставках. По его словам, новая мера поддержки даст возможность восстановить разорванные логистические цепочки, а также наладить межрегиональную кооперацию.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский в свою очередь добавил, что пул производителей и российских дилеров передали руководству московского предприятия.

— Специалисты подобрали несколько вариантов требуемого оборудования, а также производителей, которые могли бы изготовить аналогичный станок. В данный момент ведется работа по заключению контракта на приобретение высокоточной машины, — отметил он.

Глава столичного департамента подчеркнул, что специалисты сервиса дополнительно подбирают остальную необходимую продукцию в виде списка предложений, который в ближайшее время собираются направить компаниям города.

Более подробную информацию о данном сервисе можно узнать в официальном Telegram-канале Сергея Собянина.

Помимо этого, глава города обсудил меры ускорения процесса импортозамещения с производителями лекарственных препаратов. По его словам, фармпромышленность является одной из самых важных отраслей как с экономической, так и с социальной точки зрения.

Также глава города утвердил программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения. На ее реализацию будет выделено 3,36 миллиарда рублей.

В Кремле надеются, что количество потерявших работу после ухода западных компаний из России не будет исчисляться миллионами, заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Он добавил, что правительство занимается этим вопросом.

Всё-таки будем надеяться, что не миллионы людей останутся без работы, а меньше. Действительно, компании уходят. Правительство этим занимается, — сказал представитель Кремля.

Многие иностранные компании заявили о приоcтановке работы в России в связи с ситуацией на Украине. В частности, производитель потребительских товаров Unilеver под брендами Dоve, Axу, Rexona, «Чистая линия», Dоmestos, Cif, «Чёрный жемчуг», «Лесной бальзам» и другие приостановит экспорт в РФ. Поставки произведённых уже тoваров в России будут продолжаться внутри страны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее призвал решить проблему cохранения рабочих мест после ухода западных компаний с рынка РФ. Решения должны выработать правительство и ГД. Он призвал cформировать экономику, «более эффективную и устойчивую к вызовам».

В России не наблюдается роста регистрируемой безработицы. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Ситуация на рынке труда по-прежнему остается стабильной, роста регистрируемой безработицы не отмечается", - сказала она, передает ТАСС.

Тем не менее, по словам Голиковой, увеличилось число работников, которых вывели в простой или перевели на неполный рабочий день или неделю. Кроме того, сократилось число сотрудников на удаленке.

Вице-премьер сообщила, что с начала марта число вакансий на портале "Работа России" выросло с 1,6 до 1,88 млн. Больше всего предложений связано со сферой производства и промышленности, строительства, здравоохранения и транспортной сферы.

Центр стратегических разработок (ЦСР) прогнозирует сокращение в России до 2 млн рабочих мест к концу 2022 года. Из-за этого уровень безработицы подскочит с сегодняшних 4,4% до 7,1–7,8%. В этом случае, по прогнозу экономистов, занятость начнёт расти к лету 2023 года. Организация разработала и другой сценарий, согласно которому безработица на уровне 6,4–6,5% будет держаться несколько лет.

В пользу относительно быстрого восстановления занятости говорит то, что многие компании лишь приостановили свою деятельность в России и сохранили персонал, а не полностью ушли с российского рынка.

По какому бы из сценариев не развивался рынок труда, его в любом случае ждут структурные изменения, сказано в исследовании центра. Число сотрудников будет сокращаться в таких отраслях, как автопром, металлургия, производство бытовой техники и удобрений, так как они наиболее зависимы от импортных компонентов и сильно пострадают из-за санкций.

Однако спрос на рабочие руки вырастет в текстильном производстве, сферах IT и микроэлектроники, а также в отрасли телеком-оборудования. Это произойдёт из-за ухода иностранных конкурентов и необходимости развивать российские аналоги.

По данным «Коммерсанта», трудовое законодательство РФ в ближайшее время может сильно измениться, однако сейчас непонятно, в какую сторону. Пока кажется неочевидным тот факт, что крупный бизнес получит возможность увольнять сотрудников по упрощённой схеме или нанимать их по нестандартным формам занятости.

«Относительно низкая безработица в последние 20 лет стала одним из важных элементов социального контракта между населением и правительством», — отметило издание.

Ранее профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич дала прогноз по доходам населения, безработице и положению в регионах. Она также рассказала, какие отрасли больше других пострадали из-за санкций и что ждёт выпускников 2022 года.

Увольнения коснутся в первую очередь сотрудников бэк-офиса, отделов продаж и HR, а также линейных работников в сфере логистики, транспорта и доставки.

45% компаний в России снижают или останавливают набор людей до конца года. Это показал опрос HeadHunter, проведённый для издания Forbes. Согласно его данным, увеличивают набор сотрудников лишь 4% работодателей. Наибольшая доля увольнений придётся на организации в Москве — 40% и Петербурге — 32%.

Безработица в России в 2022-м может достичь уровня 2009 года и составить до 7,5%, сообщил ранее гендиректор HeadHunter Михаил Жуков. Прогнозы других аналитиков ещё более пессимистичны: опрошенные Bloomberg эксперты допустили, что по итогам года безработица превысит 9% впервые за последние десять лет.

Потерявшим работу россиянам положена помощь от государства. В первую очередь это пособие по безработице, а после предельного срока таких выплат — и иная материальная помощь. Об этом агентству «Прайм» рассказал преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов. Однако решение об этом должен вынести центр занятости, отметил эксперт. Ранее Минтруд предложил лишить пособий часть безработных.

Юрист пояснил, что пособие по безработице назначают после обращения с необходимыми документами в центр занятости населения по месту жительства. Размер выплат будет зависеть от уровня зарплаты заявителя на последнем месте работы при соблюдении нескольких условий. По словам Данилова, он не может быть выше максимального размера пособия по безработице с поправкой на районный коэффициент.

В этом случае первые три месяца безработный будет получать 75% среднемесячного заработка, в следующие три месяца — 60% заработка. В течение года пособие может выплачиваться не более шести месяцев, а для некоторых категорий граждан — трёх месяцев. Если заработка не было, размер пособия минимальный, пояснил эксперт.

Данилов пояснил, что уже после истечения этого срока безработный россиянин сможет получить материальную помощь. Эта выплата также будет производиться на протяжении шести месяцев.

advokatdanilov.com

«Основанием для оказания материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением периода его выплаты, является решение центра занятости населения об оказании материальной помощи», — отметил эксперт.

При этом у некоторых регионов могут быть другие виды материальной помощи. Так, например, в Москве предусмотрена единовременная материальная помощь в случае смерти члена семьи безработного либо одному из членов семьи, если умер сам безработный. Сумма такой материальной помощи будет равна максимальному пособию по безработице, заключил Данилов.

Ранее «Секрет» рассказывал, что Минтруд разработал новую редакцию закона «О занятости населения». Ведомство выступило за создание индивидуального плана поиска работы для каждого безработного россиянина. Составлением планов безработный и служба занятости будут заниматься совместно. Пособие предлагается выплачивать только тем, кто следует индивидуальному плану, остальные могут потерять выплаты.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил поднять размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT.

Он напомнил о масштабных санкциях против России со стороны западных стран, а также об уходе с российского рынка ряда компаний и отказа поставлять комплектующие для производств.

По мнению Орлова, одна из целей санкций — подорвать рынок труда в России и оставить максимально возможное количество граждан страны без работы.

«В связи со сложившейся экономической обстановкой прошу вас оценить целесообразность поднять пособие по безработице до величины прожиточного минимума для трудоспособного населения — 13,7 тыс. рублей для всех категорий безработных», — говорится в его письме.

Для состоящих на учете более трех месяцев Орлов предлагает оставить текущий коридор размера пособия — от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

В настоящее время пособие по безработице в первые три месяца составляет от 1,5 тыс. до 12,7 тыс. рублей. Размер зависит от прежней работы человека и уровня его заработка. После трех месяцев без работы максимальный размер пособия составляет 5 тыс. рублей.

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала агентству «Прайм», что согласно действующему законодательству, государство обязано поддерживать граждан в случае признания безработным — определен пакет социальных гарантий и компенсаций, куда входит пособие по безработице, которое может быть продлено.

По закону, величина пособия в процентах к среднему заработку на последнем месте работы в первые 3 месяца составляет 75%, в последующие 3 месяца — 60%.

Но если работник достиг пенсионного возраста по правилам, действовавшим до 2020 года, то есть является предпенсионером, он может получать пособие дольше: первые 3 месяца — 75%; следующие 4 месяца — 60%; далее до 24 месяцев — 45%. При этом максимальный размер пособия в первые 3 месяца составляет 12 792 рублей, в том числе и для предпенсионеров.

Если работодатель намерен сократить сотрудника, последнему стоит предложить взять на себя новый функционал внутри компании и обучиться новым навыкам. Такие советы дал рекрутер Ильгиз Валинуров находящимся на грани увольнения россиянам. Своими рекомендациями эксперт поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Первое, что можно сделать, если вас хотят сократить — дождаться, когда увольнения превратятся, скажем так, в волну. Потому что когда вы безработный, работодатели, понимая вашу затрудненность в средствах и зависимость от деятельности, могут предложить вам меньшую заработную плату», — порекомендовал Валинуров.

Также специалист в области управления кадрами посоветовал предложить работодателю дать сотруднику новый функционал. «Даже когда компания сокращается, все равно у нее остаются какие-то незакрытые кадровые задачи. Посмотрите вакансии собственной компании. Может быть, вы можете не только перейти на другой функционал, а совместить и выполнять две роли. Представим, когда стартапер создает свою фирму, в начале пути он выполняет вообще все функции, то есть и маркетинг, и бухгалтерия, и переговоры. Может быть, и вы можете взять на себя внутри компании другие функции», — предположил рекрутер.

Также он посоветовал регулярно мониторить рынок труда. Нужно анализировать рост и спад спроса на тот или иной функционал.