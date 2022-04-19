Россияне назвали размер желаемой пенсии

Размер «достойной пенсии», как считает среднестатистический россиянин, должен составлять 45,3 тысячи рублей. Это на 5% выше запросов россиян в ноябре 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

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Агентство отмечает, что самые высокие ожидания имеют россияне, чей доход превышает 80 тысяч рублей (желаемая пенсия — 49,4 тысячи рублей), а самые низкие озвучили респонденты с доходом, не превышающим 30 тысяч рублей (38,1 тысячи рублей).

Запросы отличаются и в зависимости от места жительства. Наиболее высокие ожидания от пенсии у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска, самые низкие — у жителей Воронежа и Ижевска.

По сравнению с ноябрём 2021 года больше всего ожидания выросли в Челябинске (на 12%), Самаре и Кирове (по 9%).