Виды пенсий в России: какие бывают и условия их назначения

В России существует несколько видов социальных пенсий, эти выплаты получают около четырех миллионов человек. «Рамблер» узнал, какие еще виды пенсий выплачивают в России, и выяснил условия их назначения.

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Страховая пенсия

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Эту пенсию получают все россияне, накопившие достаточный трудовой стаж. Страховая пенсия - это выплата, которая каждый месяц компенсирует вышедшему на пенсию работнику часть его зарплаты.

К страховой пенсии прибавляют фиксированную выплату, которую государство каждый год увеличивает на разные суммы в зависимости от инфляции. Фиксированную выплату индексируют автоматически, заявлений в Пенсионный фонд России (ПФР) подавать не нужно.

Страховые пенсии делятся на три вида:

Страховая пенсия по старости назначается россиянам чаще всего. Право на нее есть у мужчин от 65 лет и женщин от 60 лет, если у них хватает страхового стажа и есть минимально необходимая сумма пенсионных баллов (некоторые специалисты имеет право на раннюю пенсию).

За год можно накопить до десяти баллов, их стоимость меняется из года в года, к примеру, сейчас стоимость одного балла равна 107,36 рубля (при назначении пенсии с 1 января 2022-го). При выходе на пенсию все заработанные баллы умножаются на стоимость одного балла в году назначения выплат. Если пенсионеру не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, ему назначают социальную пенсию.

Страховая пенсия по инвалидности назначается людям с I, II или III группами инвалидности, если у них есть страховой стаж (его длительность не важна). Эти выплаты назначают вне зависимости о того, работает ли человек в момент, когда он обратился за пенсией.

Страховая пенсия по случаю потери кормильца. Ее назначают нетрудоспособным членам семьи умершего человека, которых он обеспечивал. Эта пенсия полагается, если умерший или пропавший без вести официально отработал хотя бы один день. То, как велика будет выплата, зависит от суммы пенсионных баллов человека, но ее размер не может быть ниже фиксированной выплаты. Ребенок может пользоваться такой пенсией до 18 лет или до 23 лет, если получает очное образование.

С первого дня 2022 года в России на 5,9 процента подняли страховые пенсии по старости. Фиксированная выплата после этого достигла 6 401 рубля 10 копеек (в 2021-м она равнялась 6 044 рублям 48 копейкам). Затем пенсию решили поднять выше уровня инфляции - не на 5,9, а на 8,6 процента.

Итоговая прибавка к страховым пенсиям неработающих пенсионеров составила около 1 400 рублей.

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков после этого оценил средний размер пенсии в РФ в 18 984 рубля.

Пенсии по государственному обеспечению (социальные и другие)

Пенсий по государственному обеспечению в России пять:

Пенсия за выслугу лет. Она положена военным, космонавтам, летчикам и другим членам летных команд (выслуга минимум 20 лет для женщин и 25 для мужчин) и федеральным чиновникам (при стаже от 15 лет).

Государственная пенсия для людей, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

Государственная пенсия по инвалидности назначается военным, космонавтам, людям, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф (к примеру, в результате аварии на Чернобыльской АЭС), ветеранам Великой Отечественной и блокадникам.

Государственная пенсия по случаю потери кормильца. Она предназначена нетрудоспособным членам семей погибших военных, космонавтов, людей, потерявших кормильца в результате радиационных или техногенных катастроф.

Социальная пенсия. Такую пенсию выплачивают людям, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для страховой пенсии. Также эти выплаты получают россияне с инвалидностью (если человек без официального стажа) и потерявшие кормильца (если у кормильца отсутствует доказанный стаж).

Ежегодно 1 апреля в России автоматически индексируют социальные пенсии. В 2022-м соцпенсии планировали поднять на 7,7 процента, но 16 марта было объявлено об их повышении на 8,6 процента.

В прошлом году социальные пенсии выросли на 3,4 процента и достигли 10 183 рублей.

Россияне, у которых есть право на пенсии из разных категорий, должны выбрать какую-то одну.

Накопительная пенсия

Накопительные пенсии - это пожизненные выплаты пенсионных накоплений, получившиеся благодаря страховым взносам работодателей и доходу от инвестирования этих взносов. Они должны выплачиваться каждый месяц.

Рассчитать размер ежемесячный выплаты можно так: общую сумму пенсионных накоплений (учтена в спецчасти индивидуального лицевого счета застрахованного человека) разделить на 264 месяца (ожидаемый период выплаты).

У кого формируется накопительная пенсия:

У работников 1967 года рождения и младше, когда их компании направляют страховые взносы на накопительную пенсию.

У мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов, чьи работодатели отчисляли деньги на накопительную пенсию с 2002-го по 2004 год.

У выбравших программу государственного софинансирования пенсий (когда отчисления делает и сам человек, и его работодатель, и государство). Прием новых участников в программу закончился в декабре 2014 года.

У людей, решивших использовать маткапитал, чтобы создать подушку пенсионных накоплений.

До конца 2015 года все, кто хотел иметь накопительную часть пенсии, должны были определиться, какая компания будет ей управлять. А средства «молчунов» - тех, кто не определился или просто проигнорировал выбор - решили автоматически перевести в страховую часть пенсии.

Разница в итоге вышла не большой, потому что в 2013 году в России заморозили перечисления в накопительную часть пенсии - все деньги теперь идут в страховую. В последний раз срок заморозки продлили до 2024 года.

Для заморозки Госдума принимает законопроект, обязывающий ПФР направлять шестипроцентные отчисления для накопительной части пенсионной системы, которые делают работодатели россиян, в страховую часть. Таким образом, эти средства идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Участники программ софинансирования могут увеличивать свою накопительную пенсию самостоятельно. Глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Эрлик рассказывал, что россияне, собравшие через частный фонд 5,5 миллиона рублей, обеспечат себя пенсией в 50 тысяч рублей в месяц.