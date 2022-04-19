Топ-7 банков для ИП в 2022 году: лучшие условия для бизнеса

Выбор надежного банка — одна из важных задач индивидуального предпринимателя. Но любое решение должно быть взвешенным, поэтому прежде чем сделать важный шаг, нужно тщательно изучить все «за» и «против». В подборке «Рамблера» — лучшие банки для ИП.

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Критерии выбора

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В первую очередь, выбор зависит, конечно же, от особенностей вашего бизнеса. Если вы консультируете клиентов как эксперт, вам важно обратить внимание на комиссии за вывод денег, если у вас много сотрудников, вам нужны максимально выгодные условия для перевода денег физическим лицам, если много компаний-партнеров, то нужно смотреть на условия платежей юридическим лицам.

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Но общими для всех будут следующие критерии:

Надежность

Стоимость обслуживания

Удобство работы

Банк обязательно должен входить в систему страхования вкладов. В том случае, если у банка по какой-то причине отзовут лицензию, индивидуальный предприниматель имеет право на компенсацию до 1,4 миллиона рублей. Но не сразу! Чтобы избежать такой ситуации, стоит обратить внимание на то, как долго банк работает, есть ли филиалы в регионах, есть ли доля государства в банке.

Минимизация расходов актуальна для всех предприятий, индивидуальные предприниматели здесь не исключение. Поэтому так важно посчитать все возможные расходы: абонентская плата, стоимость открытия счета, комиссии за вывод и внесение средств и переводы юридическим и физическим лицам. Некоторые банки предлагают несколько тарифов и предоставляют возможность бесплатно переходить с одного тарифа на другой.

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Банк должен быть не только надежным, но и удобным. Из чего складывается удобство:

длинный операционный день,

удобный интернет-банк и мобильный банк,

техподдержка, которая отвечает и помогает решать проблемы,

скорость и простота проведения различных операций.

Кроме того, у банка могут быть дополнительные продукты и услуги, созданные специально для индивидуальных предпринимателей.

Среди них:

регистрация ИП,

юридическая поддержка,

онлайн-бухгалтерия,

курсы и вебинары,

проверка контрагентов,

оптимизация налогов.

Топ-7 банков для ИП

В нашей подборке — главные банки, которые могут вам понравится. Обращайте внимание на то, что важно именно для вас и вашего бизнеса: сколько тарифов, можно ли их менять, какие комиссии, ограничения и так далее.

Сбербанк

«Сбер» — самый известный и крупный банк в России, обслуживает предприятия крупного, среднего и мелкого бизнеса, включая, конечно же, ИП. У банка обширная сеть отделений и банкоматов по стране. «Сбер» предлагает индивидуальным предпринимателям три тарифа по стоимости от 0 до 3490 рублей в месяц. Срок открытия счета — до 5 рабочих дней, для этого нужно прийти в отделение. Из минусов — для части операций предусмотрен относительно короткий банковский день с 9 до 16 часов, некоторые операции нужно проводить в отделении, дорогие платежки при переводе юридическим лицам — 100 рублей. Но зато банк давно зарекомендовал себя как один из самых надежных, у него масса финансовых продуктов, если по счету нет движения денежных средств, платить за него не нужно, при оплате за квартал или полгода предоставляются скидки

Альфа-банк

Банк предоставляет все инструменты, необходимые для работы ИП. Начинающим бизнесменам стоит обратить внимание на стартовый тариф, а всего тарифов шесть со стоимостью обслуживания от 0 до 7900 рублей в месяц. Для открытия счета не нужно обращаться в отделение, все можно сделать удаленно. Продолжительный банковский день с часу ночи до девяти часов вечера по московскому времени, внутрибанковские переводы можно совершать круглосуточно, на остаток средств на счете начисляют проценты. Из минусов — дорогие платежные поручения, иногда случаются технические сбои.

Тинькофф

Популярный банк, который имеет развитую сеть банкоматов по всей стране, а все операции, включая открытие счета, можно проводить онлайн. Первые два месяца обслуживание бесплатно, дальше в зависимости от тарифа — от 490 до 4990 рублей в месяц. Всего три тарифа. На остаток средств на счете начисляются проценты, также предусмотрен кэшбэк на личной карте до 6 процентов. Из минусов — достаточно дорогие платежи юридическим лицам — от 19 до 49 рублей, есть комиссии за снятие денег с бизнес-карты, иногда случаются сбои. Но при этом длинный банковский день с часу ночи до девяти часов вечера по московскому времени, низкий процент за переводы физическим лицам и невысокие комиссии за снятие и внесение средств.

Открытие

Банк предлагает пять тарифов для индивидуальных предпринимателей со стоимостью обслуживания от нуля до 2700 рублей в месяц. Также банк предлагает множество полезных услуг: от расчетно-кассового обслуживания до сопровождения валютных сделок. Проценты на остаток средств на счете начисляются на платных тарифах. Банковский день длится с часу ночи до половины восьмого вечера по московскому времени. Из минусов — как и у многих, дорогие платежные поручения и плата за валютные счета на недорогих тарифах.

Точка

Для ИП в банке четыре тарифных плана со стоимостью обслуживания от нуля до 3500 рублей в месяц. Также банк предлагает следующие услуги: Есть расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, депозиты, зарплатный проект и корпоративные карты, валютный контроль и другие. Бесплатные переводы юридическим лицам, онлайн-бухгалтерия и КЭП для УСН 6%, бесплатное открытие валютных счетов — для всех тарифов. На платных тарифах начисляются проценты на остаток средств, а в пределах установленных лимитов можно без комиссий вносить и снимать деньги. Из минусов — достаточно высокая комиссия за снятие средств и переводы физическим лицам, иногда банк может отказать в открытии счета.

Модульбанк

Для новых ИП банк предлагает стартовый тариф с нулевой абонентской платой, также есть другие тарифы со стоимостью обслуживания от 490 до 4900 рублей в месяц. На стартовом тарифе с поступлений берется комиссия, а за снятие наличных взимается платеж 990 рублей. На платных тарифах начисляется процент на остаток средств, невысокая комиссия за снятие наличных и переводы физическим лицам. Из минусов — масса рассылок и уведомлений, иногда отказывают в открытии счета.

ВТБ

Банк предлагает четыре тарифа для индивидуальных предпринимателей со стоимостью обслуживания от нуля до 7000 рублей в месяц, а также круглосуточную техподдержку и множество финансовых продуктов для ИП. Из минусов относительно короткий банковский день — с девяти утра до пяти часов вечера в будние дни, дорогие переводы физическим и юридическим лицам. Но есть скидки, если оплачивать обслуживание на полгода или год вперед, невысокая комиссия при внесении и снятии денег через банкоматы.