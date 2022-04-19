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59 минут назад

Крупная зарубежная авиакомпания снизила цены на билеты

Лера Букина

Qatar Airways понизила стоимость зарубежных перелетов на майские праздники. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Крупная зарубежная авиакомпания снизила цены на билеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На изменение стоимости авиабилетов обратили внимание отечественные туроператоры. Так, в сравнении с ценами в первую неделю апреля тарифы к настоящему моменту упали почти вдвое. Например, в начале месяца стоимость перелета по маршруту Москва — Доха в обе стороны на май составляла 160-170 тыс. рублей, а в настоящее время цена билета в оба конца стартует от 73 тыс. рублей на одного человека.

Согласно данным специалистов АТОР, самый выгодный отдых в период предстоящих праздников с Qatar Airways может получиться, если отправиться на Мальдивы, Сейшелы и в Таиланд. Так, перелет на Мальдивы в обе стороны составит для одного туриста 100 тыс. рублей, на Пхукет можно улететь за 108 тыс. рублей, на Сейшелы — за 126 тыс. рублей.

Ранее эксперты туристической отрасли рассказали, сколько будет стоить отдых на Сейшельских островах на майские праздники для россиян. Так, цена недельной путевки с отправлением из Москвы в начале мая и проживанием в апартаментах без питания для двоих туристов начинается от 351,6 тыс. рублей.

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила ранее, что размещение в четырехзвездочных и пятизвездочных гостиницах внутри страны летом может подорожать на 50%.

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