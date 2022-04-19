Крупная зарубежная авиакомпания снизила цены на билеты

Qatar Airways понизила стоимость зарубежных перелетов на майские праздники. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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На изменение стоимости авиабилетов обратили внимание отечественные туроператоры. Так, в сравнении с ценами в первую неделю апреля тарифы к настоящему моменту упали почти вдвое. Например, в начале месяца стоимость перелета по маршруту Москва — Доха в обе стороны на май составляла 160-170 тыс. рублей, а в настоящее время цена билета в оба конца стартует от 73 тыс. рублей на одного человека.

Согласно данным специалистов АТОР, самый выгодный отдых в период предстоящих праздников с Qatar Airways может получиться, если отправиться на Мальдивы, Сейшелы и в Таиланд. Так, перелет на Мальдивы в обе стороны составит для одного туриста 100 тыс. рублей, на Пхукет можно улететь за 108 тыс. рублей, на Сейшелы — за 126 тыс. рублей.

Ранее эксперты туристической отрасли рассказали, сколько будет стоить отдых на Сейшельских островах на майские праздники для россиян. Так, цена недельной путевки с отправлением из Москвы в начале мая и проживанием в апартаментах без питания для двоих туристов начинается от 351,6 тыс. рублей.