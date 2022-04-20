После резкого скачка цен в марте торговые сети начали переписывать ценники в обратную сторону. Ноутбуки и планшеты уже подешевели почти на четверть, а стиральные порошки - на 15%. Причина - падение спроса и укрепление рубля. Но производители пока не готовы серьезно снижать цены - стоимость сырья, упаковки, логистики продолжает расти.

По данным Росстата, в первую неделю апреля рост цен на большинство товаров сильно замедлился, а на некоторую продукцию цены заметно снизились. Например, резко подешевели помидоры (5,3%), огурцы (5%). Хотя в это время года овощи, наоборот, сильно растут в цене: свой урожай закончился, в магазинах остается дорогой импорт. Даже импортные бананы за неделю подешевели на 4,8%. Эксперты говорят о падении стоимости кабачков, баклажанов практически в полтора раза. Сахар, который сметали с полок еще пару недель назад, почти перестал дорожать: рост составил 0,9% против 5,8% неделей ранее, а до этого - более чем на 10% за неделю.

Снижение спроса на продовольствие в минпромторге отмечали в начале апреля. Население закупило на долгие годы вперед сахара и круп. Торговые сети стали восстанавливать свои запасы до привычных тридцати дней.

О стабилизации спроса на товары (особенно бакалею) "Российской газете" рассказали в "Магните", "Ленте", Ozon, "Утконосе". Например, существенное снижение цен Ozon отмечает в электронике и товарах повседневного спроса. На 22% дешевле стали ноутбуки и планшеты. Товары повседневного спроса, среди которых особенно популярны средства для стирки и личной гигиены, в среднем подешевели на 15%.

На фоне снижения спроса, а также укрепления рубля "Магнит" уже "ведет переговоры с поставщиками о снижении закупочных цен, а также обсуждает с партнерами возвращение скидочных акций и промо", сообщили в компании.

В Ozon утверждают, что сохранили крупные распродажи и вернули раздел "Зона лучших цен", где собраны акционные товары во всех категориях. Сейчас этот раздел пользуется особенной популярностью, ведь в условиях сокращения доходов население старается еще больше экономить, ищет максимально выгодные предложения и покупает товары по промоакциям.

В "Ленте" тоже говорят, что "продолжают работать с партнерами над лучшими предложениями". Однако там отмечают, что многие игроки отложили инвестиции в промо на осень.

Российские производители уже больше месяца работают себе в убыток, утверждает зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов. По его словам, сырье, логистику и другие расходы производители оплачивают по новым (возросшим) ценам.

Ретейл ведет переговоры с поставщиками о снижении цен. Ноутбуки и планшеты уже подешевели на 22%, товары повседневного спроса - на 15%

При этом оплату от торговых сетей за эти же заказы поставщики получают через месяц после продажи товаров с полки и по старым ценам, так как корректировки цен вслед за прошедшим ранее ростом курса валют сети до сих пор в полной мере не приняли. А стоимость сырья, транспортные и иные составляющие себестоимости, несмотря на некоторое укрепление рубля, не снизились либо продолжают расти, подчеркивает Леонов.

"В такой ситуации ввиду беспрецедентного дефицита оборотного капитала у производителей попросту нет возможности оперативно вслед за валютной динамикой снижать отгрузочные цены за счет собственных ресурсов", - говорит эксперт.

По этой же причине поставщики вынуждены оптимизировать бизнес-процессы, в том числе отказываться от проведения промоакций. По данным NielsenIQ, с начала 2022 года к 20 марта в 59% категорий товаров скидки сократились до пяти процентных пунктов, в 13% - на 5-15 процентных пунктов.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Татьяна Карабут

Дмитрий Леонов говорит, что ситуация пока сложная и даже может привести к дефициту отдельных товаров, если сети не согласятся на предложения поставщиков по стабилизации ситуации. Среди этих предложений - мораторий на штрафы, сокращение сроков рассмотрения изменения цен, снижение периода отсрочки платежа и другие.

Аналогичные предложения о смягчении условий для поставщиков недавно направил в минпромторг заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев. Он предложил временно сократить срок оплаты поставленной продукции (с одного-двух месяцев до 5-10 дней в зависимости от срока годности товара). Это позволит в будущем избежать перебоев с поставками.

"Из-за нарастающего санкционного давления большинство хозяйствующих субъектов сейчас работают в условиях неопределенности. В Госдуму поступают обращения производителей продуктов питания, которые столкнулись с подорожанием оборотных средств. При этом им нужно обеспечить бесперебойную работу, ритмичность поставок товаров в торговые сети, сохранить рабочие места и стабильность цен", - отметил депутат.

Он признал, что правительство уже приняло ряд мер, в том числе по снижению административного давления на бизнес. По его мнению, это "правильный сигнал в экономику": производители товаров и торговопроводящие системы также должны лояльно относиться друг к другу.

В торговых сетях "Российскую газету" заверили, что готовы идти на уступки поставщикам.

"Мы понимаем, что многие наши партнеры испытывают временные трудности с регулярностью поставок товаров, а также сырья и упаковки для их производства. В связи с этим мы готовы пересматривать условия сотрудничества с добросовестными партнерами в части выставления штрафов за недопоставку товаров, сокращения сроков изменения закупочных цен и оплаты за товары", - сообщили в "Ленте".

Но в торговой сети рассчитывают, что партнеры тоже будут выполнять свои обязательства. Совместными усилиями удастся защитить потребителя от резкого скачка розничных цен и снижения качества продукции, надеются в "Ленте".

Поставщики продуктов просят торговые сети ускорить оплату товаров. Это позволит избежать перебоев с поставками

В связи с текущей ситуацией на рынке и наличием объективных трудностей у партнеров "Магнит" пересмотрел подходы к требованиям по исполнению поставщиками обязательств по договорам. Сеть утверждает, что не применяет штрафы к партнерам при невозможности исполнения ими своих обязательств по контракту из-за форс-мажорных обстоятельств, в том числе экономического характера.

Кроме того, компания готова отказаться от штрафов, если 90% поставок выполнены без нарушений обязательств. Также сеть вполовину уменьшает размер штрафа, если просрочка поставки товаров со сроком годности более 30 дней не превышает пяти рабочих дней.