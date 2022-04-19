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1 час назад

В России выдача кредитов упала более чем на 60%

Секрет Фирмы

В марте россияне резко снизили интерес к потребительским кредитам, спрос упал на 61,6% по сравнению с февралём. За месяц финансовые организации заключили всего 440 000 договоров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Разница с мартом 2021 года ещё значительнее — год назад кредитов взяли на 68,9% больше, чем сейчас (около 1,40 млн ссуд). Сильнее всего снижение спроса заметно в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

В России выдача кредитов упала более чем на 60%
Фото: PixabayPixabay

Такое отсутствие энтузиазма директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил геополитической обстановкой: курсом рубля, санкциями, инфляцией, высокими ставками и прочим.

По данным опроса аналитического центра НАФИ, в ближайшие два-три месяца кредит готовы взять всего 8% россиян.

В основном это молодежь от 18 до 24 лет. Меньше всего готовы на заём россияне от 55 лет и старше. Исследование показало, что кредит чаще готовы взять мужчины (10%), а не женщины (6%).

Согласно данным Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), 45% россиян берут кредиты, чтобы расплатиться со старыми долгами. 13% берут займы на лечение и столько же — на ремонт. 10% планируют потратить средства на обучение и покупку бытовой техники.

Ранее «Секрет» писал, что правительство обязало российские банки раскрывать реальную стоимость ипотеки.

Личный счет,Алексей Волков,
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