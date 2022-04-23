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2 часа назад

Россиянам захотели возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней

Lenta.ruиещё 2

Центробанк (ЦБ) намерен установить для банков обязательный срок возврата украденных мошенниками денег. Если факт перевода средств без согласия клиента установлен, то кредитная организация должна вернуть ему деньги в течение 30 дней. Об этом говорится в поправках в 161-ФЗ «О национальной платежной системе», пишет РБК.

Россиянам захотели возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Действующим законом не предусмотрены сроки, в течение которых банки должны возмещать клиентам похищенные злоумышленниками средства. Обсуждение этих мер с рынком продолжается, поэтому пока нет конкретных сроков. ЦБ вместе с участниками рынка и экспертами разрабатывает механизм возврата денег, похищенных мошенниками.

«Изначально ЦБ предлагал установить срок возврата 2–3 дня, но банки были против, так как за это время невозможно проверить, действительно ли перевод мошеннический или клиент пытается обмануть банк. Сейчас время возврата зависит от суммы украденных средств. При больших объемах он может достигать нескольких недель», — отметил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Возврат будет, если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода и он был выполнен без согласия человека. Кроме того, когда клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, то тогда также можно рассчитывать на возврат денег (при уведомлении банка от этом).

Ранее ЦБ предложил ввести обязательную денежную сумму, которую банки должны возвращать клиентам, ставшим жертвами мошенников.

Личный счет,Алексей Войлуков,
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