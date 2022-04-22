Почему доллар падает, а цены растут: объясняют эксперты

На фоне украинского кризиса курс доллара на международном рынке Forex превышал 177 рублей, россияне отмечали рост цен практически на все; в конце марта российская валюта отыграла большую часть потерь, но цены вниз не пошли. «Рамблер» рассказал, почему доллар падает, а цены растут, и как экономика реагирует на колебания курсов валют.

Курс рубля: что происходит

В среду, 20 апреля 2022 года, произошло очередное укрепление рубля: курс доллара в течение торгов опускался до 72 рублей. На следующий день американская валюта укрепилась до 74-75 рублей, эти показатели чуть ниже, чем в начале 2022 года и до украинского кризиса.

Курс евро 20 апреля оказался на уровне 81 рубля, а уже 21 апреля упал до 80 рублей.

Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин заявил РБК, что причиной резкого падения курса доллара может быть крупная разовая продажа валюты на рынке РФ. Продать много валюты разом могла одна из российских компаний-экспортёров.

Аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев считает, что нацвалюте также помог апрельский налоговый период: компании-экспортеры начали продавать валютную выручку, чтобы уплатить налоги в рублях.

Эксперты Росбанка заявили РБК, что курс рубля сейчас зависит от жестких требований Центробанка к продаже экспортной выручки. В целом доллар и евро вернулись к тем отметкам, на которых они находились в начале февраля, и ЦБ смог осторожно ослабить ограничения на импорт и движения капитала физлиц.

Ведущий эксперт «Банки.ру» Богдан Зварич считает, что курс рубля продолжит укрепляться, так как бум налоговых выплат придется на 25 апреля.

В Промсвязьбанке считают, что доллар в ближайшее время будет стоить около 76,5 рубля, а эксперты «ВТБ Мои Инвестиции» ждут курса доллара по 80-85 рублей.

Почему цены не падают вместе с курсами

Доцент Финансового университета при правительстве РФ и РЭУ имени Плеханова Михаил Хачатурян объяснил «АиФ», что не только девальвация рубля влияет на скорость роста инфляции. Рост цен, в особенности на продукты, во многом зависит от их стоимости на глобальном рынке.

Государство может сдерживать цены, но лишь частично - тут вступает в силу еще один фактор, связанный со стоимостью нефти и действиями нефтяных компаний. Когда нефть дорожает, добывающие компании стремятся максимально распродавать свое сырье. Это, в свою очередь, приводит к дефициту нефти для производства бензина. В итоге бензин дорожает, а вместе с ними и логистика, включая доставку продуктов и различных товаров.

По оценке Хачатуряна, когда дорожает бензин, вся продукция, доставляемая автотранспортом, растет в цене на три - четыре процента.

По мнению эксперта, ждать падения цен на нефть, а, значит, и падения цен на бензин, доставку товаров и сами товары в ближайшее время не стоит.

Глава Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич добавил, что к росту цен на различную продукцию приводит глобальное подорожание металлов, нефти, газа и удобрений.

Глава брокерской компании Артем Арзамасцев объясняет, что цены не падают, несмотря на укрепление рубля, из-за растущих издержек призводителей.

Издержки растут по двум причинам:

• Первая - сбой в цепочках поставок и дефицит некоторых комплектующих на производствах.

В качестве примера Арзамасцев привел дефицит полупроводников, который еще во время острой фазы пандемии ударил по производству машин. Затем это коснулось всех сфер производства, которым нужны микросхемы для сбора конечной продукции.

• Вторая - выросшие на десятки процентов цены на сырье, сельхозтовары и энергоресурсы. Пока все это дорожает, даже падение курса доллара не сможет заметно отразиться на ценах.

Рубль и экономическая неопределенность

Экономист из НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил «Газете.ру», что доллар и евро могут падать, но цены все равно будут расти из-за экономической неопределенности. Она, в свою очередь, связана с украинским кризисом: никому не понятно, как будет развиваться ситуация, что будет с санкциями и поставками различных товаров.

При этом ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что электроника и бытовая техника в ближайшее время будут дешеветь. В начале кризиса цены необоснованно росли в диапазоне от 30 до 300 процентов, в итоге спрос упал. Чтобы восстановить его хотя бы частично, розница уже начала понемногу снижать цены. Муртазин заявил, что цены на технику падают ежедневно «по чуть-чуть».

По его мнению, со временем логистика также наладится, но мгновенно это на ценах не отразится. К примеру, некоторые покупали товары по курсу 120-130 рублей за доллар и им нужно отбить свои затраты. Если неопределённость ослабнет, к середине мая цены начнут падать, считает Муртазин.