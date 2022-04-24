Россияне назвали величину справедливого МРОТ

Жители Москвы считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять не менее 43 тысяч рублей, в то же время в Пензе и Нижнем Новгороде рассчитывают лишь на 33 тысячи рублей.

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Самые высокие запросы к уровню МРОТ (минимальный размер оплаты труда — ред.) — у москвичей: по мнению среднестатистического жителя столицы, он должен составлять 43,2 тысячи рублей, всего 3 месяца назад желаемый размер МРОТ составлял 42,1 тысячи рублей, а в ноябре 2020 года — 40,1 тысячи рублей", сообщает РИА Новости.

На втором месте в исследовании оказался Владивосток: жители рассчитывают на ставку в 40,7 тысячи рублей, тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург — 39,4 тысячи рублей.

На сегодняшний день МРОТ в России, согласно официальным данным Министерства труда и социальной защиты, составляет 12,8 тысячи рублей.