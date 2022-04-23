Траты россиян на куличи перед Пасхой снизились на 11%

В этом году средний чек составил 329 рублей. При этом жители страны стали активно покупать атрибуты праздника только на Страстной неделе. Тогда как прежде они начинали делать это за месяц до праздника. Об этом говорится в исследовании, проведённом «Чек индексом».

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Аналитики отмечают, что средний чек на яйца составил 130 рублей, а это на 17% больше, чем в прошлом году. На красители для яиц жители страны в среднем потратили 98 рублей. При этом средний чек на минимальный набор к Пасхе — красители, яйца, творог и кулич — составил 658 рублей, а это на 2% ниже уровня прошлогодней Страстной недели, подчёркивает ТАСС.