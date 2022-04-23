Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
50 минут назад

В России резко сократилось число выдачи займов

Елена Прошина

В первом квартале 2022 года выдача займов на микрофинансовом рынке РФ сократилась на 26,6%. Такие цифры приводят эксперты рынка, пишет «Коммерсант».

В России резко сократилось число выдачи займов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наибольшее падение выдач пришлось на март – 22%. Аналитик департамента микрофинансового рынка ЦБ Никита Акимов отметил, что заметнее всего падение оказалось в сегменте POS-займов — в 4,5 раза. Такое снижение связано и с более осторожным поведением клиентов во время кризиса, а также с ужесточением скоринга и снижением темпов привлечения клиентов.

Председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев заявил, что портфель рынка МФО по итогам квартала вырос всего на 7,3%, тогда как годом ранее рост составил 16,8%.

Микрофинансисты говорят, что ухудшается качество заемщиков и растет объем просроченной задолженности. В первом квартале объем краткосрочной просроченной задолженности (0+) вырос на 10,1%, а задолженности свыше 90 дней — на 7%.

Также растёт общий уровень закредитованности населения. Первый зампред думского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев отметил, что треть заёмщиков имеют долговую нагрузку выше 80% и более 40% из них — клиенты микрофинансовых организаций.

Уменьшению этих показателей могут помочь кредитные каникулы или снижение предельной ежедневной ставки МФО.

Однако кредитные каникулы пока одобряются лишь для 50% подавших заявления, большинство пока не может подтвердить снижение доходов. Что касается законопроекта о снижении ставок, он пока готовится ко второму чтению. Его окончательные параметры и сроки вступления будут определены после получения данных о состоянии рынка в апреле.

Личный счет,Никита Акимов,Константин Бахарев,Эльман Мехтиев,СРО "МиР",Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители