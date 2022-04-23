В России резко сократилось число выдачи займов

В первом квартале 2022 года выдача займов на микрофинансовом рынке РФ сократилась на 26,6%. Такие цифры приводят эксперты рынка, пишет «Коммерсант».

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Наибольшее падение выдач пришлось на март – 22%. Аналитик департамента микрофинансового рынка ЦБ Никита Акимов отметил, что заметнее всего падение оказалось в сегменте POS-займов — в 4,5 раза. Такое снижение связано и с более осторожным поведением клиентов во время кризиса, а также с ужесточением скоринга и снижением темпов привлечения клиентов.

Председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев заявил, что портфель рынка МФО по итогам квартала вырос всего на 7,3%, тогда как годом ранее рост составил 16,8%.

Микрофинансисты говорят, что ухудшается качество заемщиков и растет объем просроченной задолженности. В первом квартале объем краткосрочной просроченной задолженности (0+) вырос на 10,1%, а задолженности свыше 90 дней — на 7%.

Также растёт общий уровень закредитованности населения. Первый зампред думского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев отметил, что треть заёмщиков имеют долговую нагрузку выше 80% и более 40% из них — клиенты микрофинансовых организаций.

Уменьшению этих показателей могут помочь кредитные каникулы или снижение предельной ежедневной ставки МФО.