Россиянам рассказали, как спасти деньги от дефолта

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в интервью агентству «Прайм» рассказал, как можно спасти денежные средства от дефолта. Он полагает, что безопаснее «разложить все по разным корзинам».

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Михаил Коган считает, что наиболее простой способ - грамотно диверсифицировать вложения как по активам, так и по валютам.

«Нужно понимать, что при росте одной денежной единицы падает в цене другая, и это в результате помогает сгладить негативный эффект от дефолта какого-либо государства», - поясняет финансист.

Вместе с тем, отмечает Коган, возможный дефолт коснется лишь внешнего долга России и будет в большей степени «техническим», чем реальным. Так как у России золотовалютных резервов достаточно для того, чтобы многократно закрыть заимствования в полном объеме.

«В сегодняшних реалиях дефолт по внешним обязательствам на курсе рубля скажется минимально, поскольку в большей степени курс сейчас контролируется государством в лице регулятора. Но диверсификация подушки безопасности все равно остается правильным шагом», - подчеркнул эксперт