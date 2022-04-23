Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

Россиянам рассказали, как спасти деньги от дефолта

Илья Родин

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в интервью агентству «Прайм» рассказал, как можно спасти денежные средства от дефолта. Он полагает, что безопаснее «разложить все по разным корзинам».

Россиянам рассказали, как спасти деньги от дефолта
Фото: ТАССТАСС

Михаил Коган считает, что наиболее простой способ - грамотно диверсифицировать вложения как по активам, так и по валютам.

«Нужно понимать, что при росте одной денежной единицы падает в цене другая, и это в результате помогает сгладить негативный эффект от дефолта какого-либо государства», - поясняет финансист.

Вместе с тем, отмечает Коган, возможный дефолт коснется лишь внешнего долга России и будет в большей степени «техническим», чем реальным. Так как у России золотовалютных резервов достаточно для того, чтобы многократно закрыть заимствования в полном объеме.

«Россия имеет все ресурсы»: Набиуллина высказалась о дефолте

«В сегодняшних реалиях дефолт по внешним обязательствам на курсе рубля скажется минимально, поскольку в большей степени курс сейчас контролируется государством в лице регулятора. Но диверсификация подушки безопасности все равно остается правильным шагом», - подчеркнул эксперт

В заключение он сообщил, что все же следует покупать валюту, она по-прежнему остается хорошим средством от обесценивания сбережений.

Личный счет,Михаил Коган,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители