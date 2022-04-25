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1 час назад

Материнский капитал в 2022: сумма, как получить и потратить

Алиса Селезнёва

Кто может рассчитывать на материнский капитал в 2022 году, сколько составляют выплаты и какие способы использования материнского капитала существуют? О дополнительных мерах поддержки семей читайте в материале «Рамблера».

Материнский капитал в 2022: сумма, как получить и потратить
Фото: unsplash.comunsplash.com

Что такое маткапитал и региональный материнский капитал

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Материнский капитал — специальная мера государственной поддержки семей, имеющих детей, родных или усыновленных.

Маткапитал получают один раз и при условии, что родители ранее не использовали право на дополнительные меры поддержки от государства. Материнский капитал можно тратить на ограниченные цели, которые определяются законодательством.

Региональный материнский капитал — то же самое, но на региональном уровне. От федерального он отличается размерами (30% от «обычного»), необходимыми документами (к примеру, не нужна справка о доходах), а также целями, на которые можно его потратить.

Кто может получить материнский капитал

Право на выплаты имеют оба родителя, поэтому капитал также называют «семейным». Тем не менее мать ребенка всегда в приоритете.

  • женщины, родившие или усыновившие первого ребенка после 1 января 2020 года;
  • женщины, родившие или усыновившие второго ребенка после 1 января 2007 года;
  • женщины, родившие или усыновившие третьего или последующих детей после 1 января 2007 года, если право на дополнительные меры государственной поддержки ранее не было реализовано.

Отец может обратиться за получением выплаты в ограниченных случаях: после смерти матери ребенка, ее лишения родительских прав или отказа в получении прав на усыновление.

  • мужчина, являющийся единственным усыновителем второго, третьего ребенка или последующих детей. Право на дополнительные меры государственной поддержки ранее не должно быть реализовано. Решение об усыновлении должно вступить в законную силу начиная с 1 января 2007 года.
  • мужчина, являющийся единственным усыновителем первого ребенка. Право на дополнительные меры государственной поддержки ранее не должно быть реализовано. Решение об усыновлении должно вступить в законную силу начиная с 1 января 2020 года.

Во всех случаях женщина и мужчина должны иметь гражданство Российской Федерации.

На региональный маткапитал могут рассчитывать:

  • женщины, родившие или усыновившие третьего ребенка или последующих детей в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2026 года, если они ранее не воспользовались правом на получение регионального материнского капитала;
  • мужчины, которые являются единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на получение регионального материнского капитала. Решение суда об усыновлении должно вступить в законную силу в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2026 года.

Размер маткапитала в 2022

Размер выплаты в 2022 году зависит от того, сколько уже есть детей в семье.

  • на первого ребенка — 524,5 тыс. руб.;
  • на второго, если семья не получала капитал на первого ребенка, — 693,1 тыс. руб.;
  • на второго, если семья получала капитал на первого ребенка, — 168,6 тыс. руб.

С 1 января 2022 года вступил в силу закон, согласно которому материнский капитан индексируется не по прогнозной инфляции, а по фактической. Размер выплат будут пересматривать ежегодно в первых числах февраля. К примеру, 1 февраля 2022 года маткапитал проиндексировали на 8,4%.

Материнский капитал нельзя получить в форме наличных: по крайней мере, пока и полную сумму. После оформления заявки выдается сертификат, с помощью которого можно оплатить что-то одно или распределить средства на несколько целей.

Как получить маткапитал

С 15 апреля 2020 года материнский капитал оформляется в беззаявительном порядке, то есть автоматически. Чтобы распоряжаться маткапиталом, нужно получить сертификат. Информация о его получении направляется в личный кабинет на сайте ПФР или на портале «Госуслуги».

Можно подать заявление через портал «Госуслуг» самостоятельно. Оформление сертификата на материнский капитал занимает от 5 до 15 дней после регистрации рождения или усыновления ребенка. И бумажный, и электронный сертификат на материнский капитал оба имеют одинаковую юридическую силу.

Подать заявление на получение маткапитала можно:

  • Онлайн: на портале «Госуслуги», на сайте ПФР. Необходима регистрация; нужно зайти в личный кабинет на портале госуслуг и найти необходимую услугу в поиске.
  • Лично: в Пенсионном фонде России по месту регистрации, жительства, пребывания или фактического проживания, в центре госуслуг «Мои документы».

Какие документы нужны

В каждом случае понадобятся основные и дополнительные документы. Дополнительные подтверждают финансовое положение, здоровье ребенка, имущество и тому подобное. Основные документы подтверждают гражданство, родство и желание получить сертификат на материнский капитал. А именно:

  • паспорт гражданина РФ;
  • справки о рождении всех детей или свидетельство об усыновлении;
  • справки, подтверждающие российское гражданство ребенка или детей, рожденного или усыновленного после 1 января 2007 года. К примеру, свидетельство о рождении, в котором указано гражданство родителей, документ со штампом паспортно-визовой службы о гражданстве ребенка, вкладыш в свидетельство о рождении ребенка, если его получили до 7 февраля 2007 года;
  • документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя или доверенного лица.
  • при необходимости: документы, подтверждающие смерть матери/родителей, объявление ее/их умершими или лишение родительских прав.
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На что можно потратить материнский капитал

Обучение детей

Условия. Материнский капитал можно потратить на обучение детей, оплату в образовательных учреждениях любого уровня: детский сад, школа, школа-интернат, гимназия, вуз. Можно оплатить общежитие, предоставленное образовательной организацией. Организация должна находиться на территории РФ и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

Ребенку должно быть не меньше трех лет и не больше 25. Исключение – если родители решили оплатить детский сад: тогда маткапиталом можно воспользоваться сразу после его рождения.

Документы. Копия договора с образовательным или воспитательным учреждением; для оплаты общежития — договор найма с указанием суммы и сроков внесения платы, а также справка из учебного заведения, подтверждающая проживание ребенка в общежитии.

Улучшение жилищных условий (в т.ч. ипотека)

Условия. Потратить материнский капитал на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится три года. Также средствами можно воспользоваться сразу после рождения или усыновления: например, погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке.

При оформлении заявлении на ипотеку необходимо указать, что вы хотите оплатить первоначальный взнос за счет маткапитала. Для этого понадобится справка из ПФР о том, что маткапитал еще не потрачен.

При компенсации затрат при строительстве или реконструкции жилого дома достаточно выписки из Росреестра. Выписка подтверждает то, что земельный участок и построенный дом находятся в собственности владельцев.

Косметический и капитальный ремонт квартиры не считаются улучшением жилищных условий. Нельзя потратить маткапитал на приобретения жилого помещения, непригодного для проживания (например, гаража), аварийного, подлежащего сносу или реконструкции, а также погасить кредит за такое жилье.

Документы

  • справка об ипотеке для Пенсионного фонда;
  • нотариальное обязательство о том, что жилье будет в общей долевой собственности членов семьи.

Формирование накопительной части пенсии матери

Условия. Материнский капитал можно полностью или частично перевести в состав пенсионных накоплений матери. По закону женщины могут отозвать средства маткапитала, направленных на формирование накопительной пенсии, и использовать их в других целях. Чтобы определиться, на что потратить капитал, женщине дают полгода. Можно подать заявление в Пенсионный фонд о продлении срока еще на полгода.

Документы. Только основные, дополнительные не требуются.

Социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов

Условия. Маткапитал можно потратить на определенные товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. К примеру, оплатить ими специальную школу или образовательную группу с педагогом-специалистом.

Нельзя потратить маткапитал на то, что должно предоставляться за счет федерального бюджета: медуслуги, реабилитационные мероприятия, техсредства реабилитации.

Документы. Для оформления нужны сведения из индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, действительной на день приобретения товаров и услуг; документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и услуг (товарный или кассовый чек).

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Ежемесячная выплата

Условия. На ежемесячную выплату из маткапитала могут претендовать семьи, в которых:

  • второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года;
  • среднедушевой доход составляет не больше двух прожиточных минимумов.

Если соблюдены оба условия, семья ежемесячно на протяжении трех лет получает сумму, равную прожиточному минимуму для детей.

Документы. Помимо стандартных, нужны документы, подтверждающие финансовое положение.

Личный счет,Росреестр,Пенсионный фонд РФ,
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