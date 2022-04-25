Материнский капитал в 2022: сумма, как получить и потратить

Кто может рассчитывать на материнский капитал в 2022 году, сколько составляют выплаты и какие способы использования материнского капитала существуют? О дополнительных мерах поддержки семей читайте в материале «Рамблера».
Материнский капитал — специальная мера государственной поддержки семей, имеющих детей, родных или усыновленных.
Маткапитал получают один раз и при условии, что родители ранее не использовали право на дополнительные меры поддержки от государства. Материнский капитал можно тратить на ограниченные цели, которые определяются законодательством.
Региональный материнский капитал — то же самое, но на региональном уровне. От федерального он отличается размерами (30% от «обычного»), необходимыми документами (к примеру, не нужна справка о доходах), а также целями, на которые можно его потратить.
Право на выплаты имеют оба родителя, поэтому капитал также называют «семейным». Тем не менее мать ребенка всегда в приоритете.
Отец может обратиться за получением выплаты в ограниченных случаях: после смерти матери ребенка, ее лишения родительских прав или отказа в получении прав на усыновление.
Во всех случаях женщина и мужчина должны иметь гражданство Российской Федерации.
На региональный маткапитал могут рассчитывать:
Размер выплаты в 2022 году зависит от того, сколько уже есть детей в семье.
С 1 января 2022 года вступил в силу закон, согласно которому материнский капитан индексируется не по прогнозной инфляции, а по фактической. Размер выплат будут пересматривать ежегодно в первых числах февраля. К примеру, 1 февраля 2022 года маткапитал проиндексировали на 8,4%.
Материнский капитал нельзя получить в форме наличных: по крайней мере, пока и полную сумму. После оформления заявки выдается сертификат, с помощью которого можно оплатить что-то одно или распределить средства на несколько целей.
С 15 апреля 2020 года материнский капитал оформляется в беззаявительном порядке, то есть автоматически. Чтобы распоряжаться маткапиталом, нужно получить сертификат. Информация о его получении направляется в личный кабинет на сайте ПФР или на портале «Госуслуги».
Можно подать заявление через портал «Госуслуг» самостоятельно. Оформление сертификата на материнский капитал занимает от 5 до 15 дней после регистрации рождения или усыновления ребенка. И бумажный, и электронный сертификат на материнский капитал оба имеют одинаковую юридическую силу.
Подать заявление на получение маткапитала можно:
В каждом случае понадобятся основные и дополнительные документы. Дополнительные подтверждают финансовое положение, здоровье ребенка, имущество и тому подобное. Основные документы подтверждают гражданство, родство и желание получить сертификат на материнский капитал. А именно:
Условия. Материнский капитал можно потратить на обучение детей, оплату в образовательных учреждениях любого уровня: детский сад, школа, школа-интернат, гимназия, вуз. Можно оплатить общежитие, предоставленное образовательной организацией. Организация должна находиться на территории РФ и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.
Ребенку должно быть не меньше трех лет и не больше 25. Исключение – если родители решили оплатить детский сад: тогда маткапиталом можно воспользоваться сразу после его рождения.
Документы. Копия договора с образовательным или воспитательным учреждением; для оплаты общежития — договор найма с указанием суммы и сроков внесения платы, а также справка из учебного заведения, подтверждающая проживание ребенка в общежитии.
Условия. Потратить материнский капитал на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится три года. Также средствами можно воспользоваться сразу после рождения или усыновления: например, погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке.
При оформлении заявлении на ипотеку необходимо указать, что вы хотите оплатить первоначальный взнос за счет маткапитала. Для этого понадобится справка из ПФР о том, что маткапитал еще не потрачен.
При компенсации затрат при строительстве или реконструкции жилого дома достаточно выписки из Росреестра. Выписка подтверждает то, что земельный участок и построенный дом находятся в собственности владельцев.
Косметический и капитальный ремонт квартиры не считаются улучшением жилищных условий. Нельзя потратить маткапитал на приобретения жилого помещения, непригодного для проживания (например, гаража), аварийного, подлежащего сносу или реконструкции, а также погасить кредит за такое жилье.
Документы
Условия. Материнский капитал можно полностью или частично перевести в состав пенсионных накоплений матери. По закону женщины могут отозвать средства маткапитала, направленных на формирование накопительной пенсии, и использовать их в других целях. Чтобы определиться, на что потратить капитал, женщине дают полгода. Можно подать заявление в Пенсионный фонд о продлении срока еще на полгода.
Документы. Только основные, дополнительные не требуются.
Условия. Маткапитал можно потратить на определенные товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. К примеру, оплатить ими специальную школу или образовательную группу с педагогом-специалистом.
Нельзя потратить маткапитал на то, что должно предоставляться за счет федерального бюджета: медуслуги, реабилитационные мероприятия, техсредства реабилитации.
Документы. Для оформления нужны сведения из индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, действительной на день приобретения товаров и услуг; документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и услуг (товарный или кассовый чек).
Условия. На ежемесячную выплату из маткапитала могут претендовать семьи, в которых:
Если соблюдены оба условия, семья ежемесячно на протяжении трех лет получает сумму, равную прожиточному минимуму для детей.
Документы. Помимо стандартных, нужны документы, подтверждающие финансовое положение.