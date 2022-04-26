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44 минуты назад

Стало известно о привилегиях «персональных пенсионеров» в СССР

Мослента

О звании «персонального пенсионера» и привилегиях такого статуса «Мосленте» рассказал журналист и писатель Александр Цыганов.

Стало известно о привилегиях «персональных пенсионеров» в СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист, чье детство прошло в коммунальной квартире на Покровке, рассказал, что часто гостил у соседки Ольги Устиновой, которая носила звание «персональный пенсионер».

Такой статус, по словам Цыганова, давался людям, которые когда-либо работали с революционером Владимиром Лениным.

«В годы революции Ольга Устиновна трудилась машинисткой в Петрограде. Однажды ей довелось поработать с Ильичом: кто-то заболел, ее вызвали на замену и сказали, что надо помочь товарищу Ленину в работе», — отметил собеседник.

Это был единственный такой эпизод в ее жизни, продолжил писатель. Однако он был подтвержден документально, и женщина смогла доказать этот факт. Таким людям в 1960-е, при Хрущеве, автоматически присваивалось звание «персонального пенсионера».

Получала москвичка по 200 рублей в месяц, тогда как в среднем по столице пенсия была 90 рублей, максимум 120, заключил писатель.

Ранее стало известно, что жители столицы назвали достойными пенсии в размере 50 тысяч рублей.

Личный счет,Ольга Устинова,
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