Эксперт предрек рост цен на продукты для части россиян

Импортные растительные продукты подорожают в ближайшее время на треть на фоне инфляции и повышения цена на логистические перевозки, что особенно скажется на вегетарианцах. Об этом заявил РИА Новости эксперт рынка FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин, передает «Прайм».

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«Стоимость будет расти по двум причинам: инфляция и российская, и международная, вызванная ростом стоимости энергоносителей, рост стоимости логистики и перебои в работе китайских поставщиков по причине локдауна. Как следствие, рост стоимости импортных продуктов в ближайшее время может превысить 20%, а по отдельным категориям и 30%», — полагает он.

По мнению эксперта, ассортимент продукции для вегетарианцев станет менее широким. Он также прогнозирует снижение спроса на продукты из растительного сырья в связи с ростом стоимости ингредиентов. При этом ситуация может урегулироваться в ближайшие полгода, то есть по мере налаживания импорта из Юго-Восточной Азии.

«Рост цен на традиционные продукты даже выше, чем на растительные, исключение, пожалуй, составляет подсолнечное масло, большой объём которого производится на Украине, и дефицит которого уже начал подталкивать цены вверх за пределами РФ», — указал эксперт.

По словам Зюзина, доля вегетарианцев и веганов на сегодняшний день оценивается в 3% - 5% от общего населения России.