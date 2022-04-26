Эксперт предрек рост цен на продукты для части россиян

Импортные растительные продукты подорожают в ближайшее время на треть на фоне инфляции и повышения цена на логистические перевозки, что особенно скажется на вегетарианцах. Об этом заявил РИА Новости эксперт рынка FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин, передает «Прайм».
«Стоимость будет расти по двум причинам: инфляция и российская, и международная, вызванная ростом стоимости энергоносителей, рост стоимости логистики и перебои в работе китайских поставщиков по причине локдауна. Как следствие, рост стоимости импортных продуктов в ближайшее время может превысить 20%, а по отдельным категориям и 30%», — полагает он.
По мнению эксперта, ассортимент продукции для вегетарианцев станет менее широким. Он также прогнозирует снижение спроса на продукты из растительного сырья в связи с ростом стоимости ингредиентов. При этом ситуация может урегулироваться в ближайшие полгода, то есть по мере налаживания импорта из Юго-Восточной Азии.
«Рост цен на традиционные продукты даже выше, чем на растительные, исключение, пожалуй, составляет подсолнечное масло, большой объём которого производится на Украине, и дефицит которого уже начал подталкивать цены вверх за пределами РФ», — указал эксперт.
По словам Зюзина, доля вегетарианцев и веганов на сегодняшний день оценивается в 3% - 5% от общего населения России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика продолжила стабилизироваться. Темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а инфляция замедлилась.