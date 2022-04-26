Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
2 часа назад

Эксперт предрек рост цен на продукты для части россиян

Лера Букина

Импортные растительные продукты подорожают в ближайшее время на треть на фоне инфляции и повышения цена на логистические перевозки, что особенно скажется на вегетарианцах. Об этом заявил РИА Новости эксперт рынка FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин, передает «Прайм».

Эксперт предрек рост цен на продукты для части россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Стоимость будет расти по двум причинам: инфляция и российская, и международная, вызванная ростом стоимости энергоносителей, рост стоимости логистики и перебои в работе китайских поставщиков по причине локдауна. Как следствие, рост стоимости импортных продуктов в ближайшее время может превысить 20%, а по отдельным категориям и 30%», — полагает он.

По мнению эксперта, ассортимент продукции для вегетарианцев станет менее широким. Он также прогнозирует снижение спроса на продукты из растительного сырья в связи с ростом стоимости ингредиентов. При этом ситуация может урегулироваться в ближайшие полгода, то есть по мере налаживания импорта из Юго-Восточной Азии.

«Рост цен на традиционные продукты даже выше, чем на растительные, исключение, пожалуй, составляет подсолнечное масло, большой объём которого производится на Украине, и дефицит которого уже начал подталкивать цены вверх за пределами РФ», — указал эксперт.

По словам Зюзина, доля вегетарианцев и веганов на сегодняшний день оценивается в 3% - 5% от общего населения России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика продолжила стабилизироваться. Темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а инфляция замедлилась.

Личный счет,Андрей Зюзин,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители