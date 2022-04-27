Россияне стали чаще открывать банковские вклады

Согласно информации проекта «Финуслуги», доля россиян, у которых есть всего один вклад, составляет 38,6%. Ещё у 23,6% два депозита, у 11,2% — три, у 7,9% — четыре. Пять и более вкладов имеют 18,7% россиян.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам управляющего директора «Финуслуг» Игоря Алутина, стратегия портфеля депозитов особенно актуальна в периоды изменений рыночных ставок — людям важно оперативно и гибко управлять своими деньгами. Он объяснил, что после резкого повышения ключевой ставки до 20% многие банки обещали высокую доходность по вкладам.

Видео дня

«Правда, аттракцион невиданной щедрости распространили только на срок три месяца, а привлечение на полгода и год в такие проценты уже не оценивали», — пояснил эксперт.

Но после снижения ставки доходность депозитов также упала.

«Кроме того, разделяя накопления, они (клиенты банков. — Прим. "Секрета") рассчитывают иметь возможность снять часть средств в случае необходимости, а с одним депозитом это невозможно», — заметил Алутин.

По его словам, средний объём размещённых средств на клиента в марте вырос относительно февраля на 40%, до 1,2 млн рублей.

«Дополнительным импульсом стало также длительное закрытие биржи и резкое повышение риска новых инвестиций на фоне геополитической неопределённости», — отметил директор по рейтинговой деятельности компании «Эксперт РА» Александр Сараев.

По словам директора Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамина Каганова, в условиях неопределённости диверсификация активов — правильное решение.

«Поэтому дробление вкладов — это очень полезный принцип, которым, как показывает статистика, сейчас многие пользуются», — добавил Сараев.