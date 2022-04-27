Россияне стали чаще открывать банковские вклады

Согласно информации проекта «Финуслуги», доля россиян, у которых есть всего один вклад, составляет 38,6%. Ещё у 23,6% два депозита, у 11,2% — три, у 7,9% — четыре. Пять и более вкладов имеют 18,7% россиян.
По словам управляющего директора «Финуслуг» Игоря Алутина, стратегия портфеля депозитов особенно актуальна в периоды изменений рыночных ставок — людям важно оперативно и гибко управлять своими деньгами. Он объяснил, что после резкого повышения ключевой ставки до 20% многие банки обещали высокую доходность по вкладам.
«Правда, аттракцион невиданной щедрости распространили только на срок три месяца, а привлечение на полгода и год в такие проценты уже не оценивали», — пояснил эксперт.
Но после снижения ставки доходность депозитов также упала.
«Кроме того, разделяя накопления, они (клиенты банков. — Прим. "Секрета") рассчитывают иметь возможность снять часть средств в случае необходимости, а с одним депозитом это невозможно», — заметил Алутин.
По его словам, средний объём размещённых средств на клиента в марте вырос относительно февраля на 40%, до 1,2 млн рублей.
«Дополнительным импульсом стало также длительное закрытие биржи и резкое повышение риска новых инвестиций на фоне геополитической неопределённости», — отметил директор по рейтинговой деятельности компании «Эксперт РА» Александр Сараев.
По словам директора Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамина Каганова, в условиях неопределённости диверсификация активов — правильное решение.
«Поэтому дробление вкладов — это очень полезный принцип, которым, как показывает статистика, сейчас многие пользуются», — добавил Сараев.
Ранее «Секрет» писал, что объём выдач микрозаймов в России в марте 2022 года упал примерно на 22%. По словам начальника аналитического управления департамента микрофинансового рынка Центробанка Никиты Акимова, изменения, которые произошли после 24 февраля в этой сфере, сопоставимы с реакцией рынка на пандемийный кризис в 2020 году. Речь идёт о западных санкциях и резком подъёме ключевой ставки.